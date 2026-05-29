Барнаульский девелопер в полтора раза увеличил число квартир в ЖК на месте дома-долгостроя

Строительство дома находится в активной фазе

29 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Советской Армии, 83а / Фото: предоставлено застройщиком

Проект строящегося ЖК на ул. Советской Армии, 83а, планируют изменить. Изначально "размороженный" дом был рассчитан на 143 квартиры, теперь же — на 228. Чтобы согласовать корректировки, девелопер вносит изменения в проект планировки квартала: вместе с количеством квартир увеличивается число проживающих в квартале, количество машино-мест, площадь озеленения и другие показатели.

Развитие квартала

ЖК на ул. Советской Армии, 83а, — бывший проект компании "Барнаулкапстрой". Несколько лет назад участок вместе с долгостроем был продан на торгах компании "Культура" (ранее известная как "ДС-Инвестстрой"). Инвестор провел несколько экспертиз, чтобы убедиться в том, что 11-этажный скелет можно завершить. Анализ показал, что это возможно.

В результате девелопер планировал построить 19-этажный ЖК на 143 квартиры (38 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 71 трехкомнатная). Общая жилая площадь составляла 8,5 тыс. квадратных метров. Сейчас застройщик намерен увеличить жилую площадь до 8,8 тыс. квадратных метров, а число квартир — до 228 (352 жителя). Этажность дома при этом осталась прежней.

Зато выросло количество парковочных мест в проекте — их стало 82 (72 — для постоянного хранения, 11 — для временного). Дополнительно 260 машино-мест располагаются в радиусе пешеходной доступности, на проектируемых парковках и в многоярусных гаражах-стоянках на территории квартала и прилегающих территориях.

Строительство ЖК на ул. Советской Армии, 83а / Фото: "Дом.рф"

Кстати, согласно проекту планировки, рядом с ЖК запроектирован подземный гараж на 60 машино-мест. Его площадь — 2 тыс. квадратных метров. Также в квартале предполагается строительство двух 12-этажных домов, одного 18-этажного, трех-четырехэтажного гаража на 100 машино-мест, трансформаторную подстанцию, канализационно-насосную станцию.

«Утвержденным проектом планировки не установлена очередность строительства объектов на территории квартала. Размещение проектируемых объектов капитального строительства выполнено так, что строительство может выполняться на любом этапе без ущемления законных интересов смежных землепользователей. Подъезды к участкам осуществляются с территорий существующих улиц — общего пользования. Развитие систем инженерной инфраструктуры так же не влияет на этапы освоения территории. Проектом предлагается строительство всех проектируемых объектов капитального строительства в I этап до 2030 года», — указано в документе.

Сорванный проект

ЖК на ул. Советской Армии — это несбывшийся проект реновации. В 2015 году администрация города и компания "Барнаулкапстрой" заключили договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Предполагалось, что подрядчик расселит все аварийные дома в квартале, снесет, а на их месте возведет современные высотки.

На четырех гектарах должны были "вырасти" три 16-этажных и три 10-этажных здания, два паркинга, появиться прогулочные площадки и гостевой паркинг. Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых объектов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а) "Барнаулкапстрой" начал лишь в 2019 году.

Дом № 83а успели возвести на уровне 11 этажей, а у второго (№ 83) был готов только фундамент. Затем "Барнаулкапстрой" "утонул" в финансовой яме (почему — можно почитать здесь), начал распродавать активы и заморозил проект на ул. Советской Армии.