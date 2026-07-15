В Алтайском крае в пруду утонул мужчина, отдыхавший на несанкционированном пляже
Очевидцы вытащили его из водоема и попытались оказать первую помощь, однако спасти мужчину не удалось
15 июля 2026, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае произошла еще одна трагедия на воде. Днем 14 июля в Новичихинском районе утонул мужчина, который купался в необорудованном месте, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Несчастный случай произошел на пруду Байкал в окрестностях села Поломошного. По данным спасателей, мужчина отдыхал на несанкционированном пляже и во время купания ушел под воду.
«Очевидцы вытащили его из водоема и попытались оказать первую помощь, однако спасти мужчину не удалось», — отметили в ведомстве.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что одной из основных причин гибели людей на воде остается несоблюдение правил безопасности и купание в необорудованных местах.
Спасатели подчеркнули, что на так называемых диких пляжах отсутствуют спасательные посты и медицинская помощь, не обследовано дно водоема и не обозначены безопасные зоны для купания, что значительно повышает риск несчастных случаев.
Напомним, 13 июля в селе Калистратиха Калманского района погиб мужчина, который пытался перейти Обь по мелководью. А по данным на 9 июля на водных объектах Алтайского края с начала 2026 года погибли 34 человека, включая 11 детей.
13:13:20 15-07-2026
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что одной из основных причин гибели людей на воде остается несоблюдение правил безопасности и купание в необорудованных местах.
Главная причина - это не умение плавать!
13:20:52 15-07-2026
Гость (13:13:20 15-07-2026) В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что одной из о... или синька
14:28:58 15-07-2026
Неумеющие плавать тонут редко именно потому, что не лезут далеко в воду. А вот синька это да, это верный способ утонуть.
16:50:31 15-07-2026
пьяные, перегревшиеся (инсульт сердце) ныряние вниз головоф (перелом шеи и парализация навсегда), без страховки плавают старикашки , ходят вброд и пр и пр. основной фактор пьяные и сильная жара, незнание как действовать в сильную жару у водоема