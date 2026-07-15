В Алтайском крае в пруду утонул мужчина, отдыхавший на несанкционированном пляже

Очевидцы вытащили его из водоема и попытались оказать первую помощь, однако спасти мужчину не удалось

15 июля 2026, 13:00, ИА Амител

Купание запрещено / Купание / Река / Вода / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае произошла еще одна трагедия на воде. Днем 14 июля в Новичихинском районе утонул мужчина, который купался в необорудованном месте, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел на пруду Байкал в окрестностях села Поломошного. По данным спасателей, мужчина отдыхал на несанкционированном пляже и во время купания ушел под воду.

«Очевидцы вытащили его из водоема и попытались оказать первую помощь, однако спасти мужчину не удалось», — отметили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что одной из основных причин гибели людей на воде остается несоблюдение правил безопасности и купание в необорудованных местах.

Спасатели подчеркнули, что на так называемых диких пляжах отсутствуют спасательные посты и медицинская помощь, не обследовано дно водоема и не обозначены безопасные зоны для купания, что значительно повышает риск несчастных случаев.

Напомним, 13 июля в селе Калистратиха Калманского района погиб мужчина, который пытался перейти Обь по мелководью. А по данным на 9 июля на водных объектах Алтайского края с начала 2026 года погибли 34 человека, включая 11 детей.