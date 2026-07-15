Доехать до площадки можно на автобусах. Для этого разработаны бесплатные маршруты из Барнаула в Сибирский агропарк и обратно.

Маршрут следования: площадь Советов (пр. Ленина, 57) — пр. Строителей — Павловский тракт — Сибирский агропарк.

Остановки, где будет производиться посадка пассажиров:

"Площадь Советов" (парковка у отеля "Центральный") — "Аптека" (пр. Строителей) — "Гостиница "Барнаул" (пл. Победы) — "Мастерские" (Павловский тракт) — "Улица Панфиловцев" (Павловский тракт) — "ТРЦ "Арена" (Павловский тракт) — п. Прутской.

17 июля запланировано более 25 рейсов. Полное расписание и маршрут движения автобусов размещены на сайте выставки "Всероссийский день поля — 2026".

Кроме того, все желающие смогут доехать до места проведения мероприятия на общественном транспорте:

на межмуниципальном маршруте № 257 (г. Барнаул — п. Прутской);

на проходящих маршрутах: № 211 (г. Барнаул — п. Красная Дубрава); № 272 (г. Барнаул — с. Павловск); № 712 (г. Барнаул — с. Шелаболиха); № 713 (г. Барнаул — с. Лебяжье); № 719 (г. Барнаул — с. Макарово); № 892 (г. Барнаул — с. Ильинка).

Посадка и высадка пассажиров осуществляются на остановке, расположенной на автомобильной дороге А-321 перед поворотом на п. Прутской. Оплата проезда будет взиматься по действующим тарифам.