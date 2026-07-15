Когда и где пройдет бесплатный концерт группы "Любэ" под Барнаулом?
Николай Расторгуев исполнит известные народные хиты
15 июля 2026, 13:26, ИА Амител
Группа "Любэ" выступит на агрофоруме "Всероссийский день поля — 2026" в Алтайском крае. Где и когда пройдет бесплатный концерт и как добраться до масштабной выставки — в материале amic.ru.
Когда пройдет концерт "Любэ"?
Где состоится концерт "Любэ"?
Какие песни исполнит Николай Расторгуев?
Как доехать до агрофорума?
Доехать до площадки можно на автобусах. Для этого разработаны бесплатные маршруты из Барнаула в Сибирский агропарк и обратно.
Маршрут следования: площадь Советов (пр. Ленина, 57) — пр. Строителей — Павловский тракт — Сибирский агропарк.
Остановки, где будет производиться посадка пассажиров:
- "Площадь Советов" (парковка у отеля "Центральный") — "Аптека" (пр. Строителей) — "Гостиница "Барнаул" (пл. Победы) — "Мастерские" (Павловский тракт) — "Улица Панфиловцев" (Павловский тракт) — "ТРЦ "Арена" (Павловский тракт) — п. Прутской.
17 июля запланировано более 25 рейсов. Полное расписание и маршрут движения автобусов размещены на сайте выставки "Всероссийский день поля — 2026".
Кроме того, все желающие смогут доехать до места проведения мероприятия на общественном транспорте:
- на межмуниципальном маршруте № 257 (г. Барнаул — п. Прутской);
- на проходящих маршрутах: № 211 (г. Барнаул — п. Красная Дубрава); № 272 (г. Барнаул — с. Павловск); № 712 (г. Барнаул — с. Шелаболиха); № 713 (г. Барнаул — с. Лебяжье); № 719 (г. Барнаул — с. Макарово); № 892 (г. Барнаул — с. Ильинка).
Посадка и высадка пассажиров осуществляются на остановке, расположенной на автомобильной дороге А-321 перед поворотом на п. Прутской. Оплата проезда будет взиматься по действующим тарифам.
13:57:44 15-07-2026
жалко не смогу - с удовольствием бы сходил
16:46:59 15-07-2026
по-моему поле не вместит всех желающих, Расторгуев просто нереальным уважением пользуется. жаль, что сильно болет!
21:13:46 15-07-2026
Гость (16:46:59 15-07-2026) по-моему поле не вместит всех желающих, Расторгуев просто не... Там будет транспортный капец мост ремонтируют на въезд-выезд из города.
06:28:11 16-07-2026
Гость (16:46:59 15-07-2026) по-моему поле не вместит всех желающих, Расторгуев просто не... За всех не говори. Любите вы ряженым поклонятся. Поклоняйтесь дальше. Это от пустоты в голове.
21:48:14 15-07-2026
Знаем эти бесплатные концерты, дорого они обходятся казне государства. Много денег Николаю переведут.
22:11:31 15-07-2026
Подавят же друг друга...
06:27:13 16-07-2026
Гость (22:11:31 15-07-2026) Подавят же друг друга...... Да уж, стадо ломанется на бесплатное зрелище.
01:56:43 16-07-2026
Бесплатно бывает только сыр в мышеловке и льготы в госдуме