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Когда и где пройдет бесплатный концерт группы "Любэ" под Барнаулом?

Николай Расторгуев исполнит известные народные хиты

15 июля 2026, 13:26, ИА Амител

Николай Расторгуев, группа "Любэ" / Фото: Кредит: Максим Блинов/POOL/ТАСС
Николай Расторгуев, группа "Любэ" / Фото: Кредит: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Группа "Любэ" выступит на агрофоруме "Всероссийский день поля — 2026" в Алтайском крае. Где и когда пройдет бесплатный концерт и как добраться до масштабной выставки — в материале amic.ru.

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Когда пройдет концерт "Любэ"?

Группа "Любэ" выступит в пятницу, 17 июля. Начало концерта — в 18:00. Вход — свободный. 
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Где состоится концерт  "Любэ"?

Музыкальное событие пройдет под открытым небом в Сибирском агропарке (улица Промышленный сектор, 5, поселок Прутской, Павловский район).
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Какие песни исполнит Николай Расторгуев?

Николай Расторгуев исполнит известные народные хиты: "Конь", "Атас", "Комбат", "Давай за…", "Ты неси меня, река", "От Волги до Енисея", "Березы" и другие. 
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Как доехать до агрофорума?

Доехать до площадки можно на автобусах. Для этого разработаны бесплатные маршруты из Барнаула в Сибирский агропарк и обратно. 

Маршрут следования: площадь Советов (пр. Ленина, 57) — пр. Строителей — Павловский тракт — Сибирский агропарк.

Остановки, где будет производиться посадка пассажиров:

  • "Площадь Советов" (парковка у отеля "Центральный") — "Аптека" (пр. Строителей) — "Гостиница "Барнаул" (пл. Победы) — "Мастерские" (Павловский тракт) — "Улица Панфиловцев" (Павловский тракт) — "ТРЦ "Арена" (Павловский тракт) — п. Прутской.

17 июля запланировано более 25 рейсов. Полное расписание и маршрут движения автобусов размещены на сайте выставки "Всероссийский день поля — 2026".

Кроме того, все желающие смогут доехать до места проведения мероприятия на общественном транспорте:

  • на межмуниципальном маршруте № 257 (г. Барнаул — п. Прутской);
  • на проходящих маршрутах: № 211 (г. Барнаул — п. Красная Дубрава); № 272 (г. Барнаул — с. Павловск); № 712 (г. Барнаул — с. Шелаболиха); № 713 (г. Барнаул — с. Лебяжье); № 719 (г. Барнаул — с. Макарово); № 892 (г. Барнаул — с. Ильинка). 

Посадка и высадка пассажиров осуществляются на остановке, расположенной на автомобильной дороге А-321 перед поворотом на п. Прутской. Оплата проезда будет взиматься по действующим тарифам.

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Где оставлять личный транспорт?

Для личного автотранспорта будет организована парковка.

Барнаул Алтайский край Хорошие новости концерт День сибирского поля
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Комментарии 8

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Мусик

13:57:44 15-07-2026

жалко не смогу - с удовольствием бы сходил

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Гость

16:46:59 15-07-2026

по-моему поле не вместит всех желающих, Расторгуев просто нереальным уважением пользуется. жаль, что сильно болет!

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гость

21:13:46 15-07-2026

Гость (16:46:59 15-07-2026) по-моему поле не вместит всех желающих, Расторгуев просто не... Там будет транспортный капец мост ремонтируют на въезд-выезд из города.

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Гость

06:28:11 16-07-2026

Гость (16:46:59 15-07-2026) по-моему поле не вместит всех желающих, Расторгуев просто не... За всех не говори. Любите вы ряженым поклонятся. Поклоняйтесь дальше. Это от пустоты в голове.

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Гость

21:48:14 15-07-2026

Знаем эти бесплатные концерты, дорого они обходятся казне государства. Много денег Николаю переведут.

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Гость

22:11:31 15-07-2026

Подавят же друг друга...

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Гость

06:27:13 16-07-2026

Гость (22:11:31 15-07-2026) Подавят же друг друга...... Да уж, стадо ломанется на бесплатное зрелище.

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Гость

01:56:43 16-07-2026

Бесплатно бывает только сыр в мышеловке и льготы в госдуме

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