В ГД хотят запретить требовать банковскую карту для теста подписки
Пробный доступ должен быть действительно безрисковым
15 июля 2026, 12:47, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы предложили запретить сервисам с подписками требовать привязку банковской карты для доступа к бесплатным пробным периодам, пишет "База".
Все чаще пользователи сталкиваются с обманом со стороны цифровых платформ, таких как онлайн-кинотеатры и образовательные ресурсы. Им предлагают протестировать сервис бесплатно, но с условием привязки банковской карты.
«Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем», — пояснили парламентарии.
Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной Думы, предложил отказаться от этой практики и использовать альтернативные методы подтверждения личности, такие как номер телефона или учетная запись на портале "Госуслуги". Тогда пользователи самостоятельно смогут принимать решение о переходе на платную подписку.
Чернышов направил соответствующее письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Ранее сообщалось, что в АвтоВАЗе задумались о платной подписке на автомобили.
12:53:55 15-07-2026
Более насущных проблем что ли нет в России???????????? Безумие!
14:49:44 15-07-2026
Да, надо бороться с этим мошенничеством!
17:03:13 15-07-2026
Нормальная идея.
«Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем»
И чем это отличается от мошенничества?