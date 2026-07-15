НОВОСТИОбщество

В ГД хотят запретить требовать банковскую карту для теста подписки

Пробный доступ должен быть действительно безрисковым

15 июля 2026, 12:47, ИА Амител

Подписка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Подписка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Государственной Думы предложили запретить сервисам с подписками требовать привязку банковской карты для доступа к бесплатным пробным периодам, пишет "База".

Все чаще пользователи сталкиваются с обманом со стороны цифровых платформ, таких как онлайн-кинотеатры и образовательные ресурсы. Им предлагают протестировать сервис бесплатно, но с условием привязки банковской карты.

«Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем», — пояснили парламентарии.

Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной Думы, предложил отказаться от этой практики и использовать альтернативные методы подтверждения личности, такие как номер телефона или учетная запись на портале "Госуслуги". Тогда пользователи самостоятельно смогут принимать решение о переходе на платную подписку.

Чернышов направил соответствующее письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в АвтоВАЗе задумались о платной подписке на автомобили.

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России изменились правила списания денег за подписки

Сервисы не смогут списывать деньги в случае отказа от их использования
НОВОСТИОбщество

Россия Мошенники
       

Комментарии 3

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Гость

12:53:55 15-07-2026

Более насущных проблем что ли нет в России???????????? Безумие!

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Гость

14:49:44 15-07-2026

Да, надо бороться с этим мошенничеством!

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гость

17:03:13 15-07-2026

Нормальная идея.
«Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем»

И чем это отличается от мошенничества?

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