Пробный доступ должен быть действительно безрисковым

15 июля 2026, 12:47, ИА Амител

Подписка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты Государственной Думы предложили запретить сервисам с подписками требовать привязку банковской карты для доступа к бесплатным пробным периодам, пишет "База".

Все чаще пользователи сталкиваются с обманом со стороны цифровых платформ, таких как онлайн-кинотеатры и образовательные ресурсы. Им предлагают протестировать сервис бесплатно, но с условием привязки банковской карты.

«Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем», — пояснили парламентарии.

Борис Чернышов, заместитель председателя Государственной Думы, предложил отказаться от этой практики и использовать альтернативные методы подтверждения личности, такие как номер телефона или учетная запись на портале "Госуслуги". Тогда пользователи самостоятельно смогут принимать решение о переходе на платную подписку.

Чернышов направил соответствующее письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в АвтоВАЗе задумались о платной подписке на автомобили.