Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли из-за ледяного дождя
Из-за налипшего льда есть угроза падения веток
12 октября 2024, 12:21, ИА Амител
Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края
Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли для посещения сегодня, 12 октября. Об этом сообщает администрация зеленой зоны в Telegram-канале.
Причиной стал ледяной дождь, из-за которого возникла угроза падения веток.
Напомним, что в Барнауле осадки шли всю прошедшую ночь, а понижение температуры к утру привело к образованию ледяной корки. Без света частично остались шесть пригородных поселков, движение электротранспорта остановлено. По словам начальника управления ГО ЧС города Владимира Драчева, ожидается дальнейшее похолодание и осадки.
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