Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли из-за ледяного дождя

Из-за налипшего льда есть угроза падения веток

12 октября 2024, 12:21, ИА Амител

Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края

Барнаульский парк "Изумрудный" закрыли для посещения сегодня, 12 октября. Об этом сообщает администрация зеленой зоны в Telegram-канале.

Причиной стал ледяной дождь, из-за которого возникла угроза падения веток.

Напомним, что в Барнауле осадки шли всю прошедшую ночь, а понижение температуры к утру привело к образованию ледяной корки. Без света частично остались шесть пригородных поселков, движение электротранспорта остановлено. По словам начальника управления ГО ЧС города Владимира Драчева, ожидается дальнейшее похолодание и осадки.