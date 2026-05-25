Барнаульский водоканал провел для первоклассников урок чистой воды

Школьники узнали, как беречь важный ресурс и не вредить городским коммуникациям

25 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Ученики 1 "Г" класса / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" продолжает рассказывать школьникам, как работает городская система водоснабжения и почему воду важно беречь каждый день. Один из самых понятных и увлекательных форматов такой работы — уроки чистой воды. На занятиях специалисты предприятия простым языком объясняют детям, какой путь проходит вода до крана, почему ее нельзя тратить зря и как каждый человек может заботиться о природе. Руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Лилия Болатаева провела занятие для учеников 1 "Г" класса гимназии № 74.

Хранители воды

На встрече первоклассники узнали, почему питьевая вода требует бережного отношения и какой путь она проходит, прежде чем попасть в кран. Детям рассказали, как устроено сложное предприятие водоканала, какие специалисты отвечают за его работу и почему городские системы жизнеобеспечения нуждаются во внимательном отношении жителей.

Отдельно школьникам напомнили правила экономии воды. Ребята также обсудили, что нельзя смывать в канализацию, чтобы не мешать работе коммунальных сетей.

Ученики активно отвечали на вопросы и участвовали в викторине о Барнауле. В завершение занятия каждый ребенок получил звание хранителя воды и подарок от водоканала — тематическую раскраску. В ней в простой форме рассказывают о главных сооружениях предприятия и ключевых профессиях компании.

Урок чистой воды / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Часть миссии

Занятие заинтересовало не только детей, но и педагогов, отметила директор гимназии № 74 Татьяна Евдокимова.

«Дети сами проследили путь воды и поняли, сколько труда стоит ее очистить. И, что самое важное, своими глазами увидели, почему нельзя лить воду зря и бросать мусор в реки. Уверена, после сегодняшнего занятия ребята будут гораздо бережнее относиться к природе», — сказала директор.

В "Росводоканал Барнаул" добавили, что экологические уроки, субботники и другие инициативы предприятия созвучны целям экосистемы социального развития "Добро.рф". Она объединяет волонтерство, наставничество, донорство, благотворительность, социальное предпринимательство и НКО. Такие проекты помогают детям и взрослым вносить личный вклад в общее экологическое дело.