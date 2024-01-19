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Бастрыкин потребовал доклад по "треснувшей" двухэтажке в Барнауле

15 января из дома по улице Партизанской, 70б, экстренно эвакуировали жильцов

19 января 2024, 09:15, ИА Амител

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина
Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о двухэтажном доме по ул. Партизанской, 70б, из которого 15 января экстренно эвакуировали жильцов из-за образовавшихся трещин.

Как сообщили в телеграм-канале информационного центра СКР со ссылкой на СМИ и соцсети, "высказываются предположения, что это произошло из-за строительства вблизи жилого комплекса". Следователи обратили внимание, что ранее граждане постоянно жаловались в администрацию на ухудшение состояния здания 1957 года постройки, но аварийным его власти так и не признали.

В связи с этим в СУ СКР по Алтайскому краю проводят процессуальную проверку. Руководитель регионального Следкома Игорь Колесниченко по требованию Бастрыкина должен представить доклад о ее ходе и результатах, поставив проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

15 января администрация Центрального района Барнаула ввела режим повышенной готовности в доме на ул. Партизанской, 70б, "в связи с выявлением риска разрушения здания". На объекте зафиксировали вертикальные трещины, трещины по кирпичной кладке внутренней стены на фундаменте, раскрошенный наружный слой штукатурки и другие повреждения. Организация "Спецсервис" обследовала здание. И по ее заключению доступ в дом решили ограничить из-за угрозы жизни и здоровью граждан.

Власти открыли пункт временного размещения на базе школы № 1. Однако им никто и не воспользовался: люди в основном отправились к родственникам и друзьям.

Барнаул аварийное жильё

Комментарии 25

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Гость

09:59:25 19-01-2024

показное мероприятие. найдут пугало и выпорют прилюдно.

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Гость

10:05:06 19-01-2024

Ручное управление. Само ничего не работает.

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Гость

10:08:27 19-01-2024

сначала раскопают ямы вплотную к дому, а потом вселяют людей!

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Гость

10:28:10 19-01-2024

Мы слышим только как Бастрыкин берет на контроль, но почему-то не слышим кто и за что понёс наказание, и здесь так же будет, там уже все между собой договорились, людей жить в школу, застройщику землю.

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Олег

10:37:16 19-01-2024

Пусть застройщик выделит бесплатно жилье теперь в новой многоэтажке, которую построили вплотную с этому домику, всем жителям этого 2-х этажного домика. Из расчета равной квадратуры.

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Гость

10:55:37 19-01-2024

Олег (10:37:16 19-01-2024) Пусть застройщик выделит бесплатно жилье теперь в новой мног... А с какого в новой-то? Обхохочутся. В подобную. И пусть дальше ждут хитрож...е

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Гость

14:14:03 19-01-2024

Гость (10:55:37 19-01-2024) А с какого в новой-то? Обхохочутся. В подобную. И пусть даль... Придурок? Шут гороховый? Или на зарплате у застройщика? Ну да, люди сами ночами рыли лопатами под стенами своего дома яму в три этажа, только сил не хватило туда дом спихнуть. А я бы в этот новый дом не пошел. Живет у меня родственник в подобном неподалеку. В соседней квартире бабушка читает внукам сказку - все соседи слушают. Бабушка чихнет - все соседи дружно желают ей здоровья. Все соседи одна дружная семья! То и дело проблемы с теплом, хотя бойлерная в подвале этого же дома.

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Гость

08:18:48 20-01-2024

Гость (10:55:37 19-01-2024) А с какого в новой-то? Обхохочутся. В подобную. И пусть даль... ведь ничего не знаете,а такое пишете... и не холупа это. видели бы вы с какими ремонтами там квартиры, некоторые из вас,обливающих грязью , живете в гораздо худших условиях. вообщем, не знаете ситуацию, не чего и вонять своими высказываниями.

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Гость

10:56:13 19-01-2024

Родственники - друзья могут временно дать приют, а дальше что, где жить?

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гость

11:26:22 19-01-2024

Наказать застройщика и городских "разрешителей" подобного беспредела ! Когда уже руку отрубать начнут, хотя бы вместо казни?

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Гость

12:09:53 19-01-2024

гость (11:26:22 19-01-2024) Наказать застройщика и городских "разрешителей" подобного бе... Гость, вот так вырастают палачи.

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Гость

12:49:47 19-01-2024

Нулевая проблема. Барак давно под снос. Жильцам, кому хватает смелости там жить, дать нормальное жильё. А город или застройщик это оплатят, жильцам без разницы

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Гость

13:52:04 19-01-2024

Гость (12:49:47 19-01-2024) Нулевая проблема. Барак давно под снос. Жильцам, кому хватае... Большая разница, оплата разная, дом не был признан аварийным, аварийным его сделал застройщик, застройщик когда покупает землю с домом ему надо договориться с жителями и сделать хорошее предложение чтобы они согласились, а если признают дом аварийным то государство платит за квадрат ниже рыночной цены и людям не хватает денег чтобы купить себе жильё, а застройщик предлагает ту сумму которой хватит на покупку жилья и это не халупы по вашим словам, это жилье в десять раз лучше ваших новостроек, эти дома строили из красного кирпича с прекрасной шумоизоляцией и высокими потолками.

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Гость

14:07:51 19-01-2024

Гость (13:52:04 19-01-2024) эти дома строили из красного кирпича с прекрасной шумоизоляцией и высокими потолками. вот только перекрытия деревянные и скорее всего 2-й этаж уже начал складываться на головы жителей 1-го

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Гость

14:26:48 19-01-2024

Гость (14:07:51 19-01-2024) вот только перекрытия деревянные и скорее всего 2-й этаж уже... Скорее всего ты никакой экспертизы не проводил, а лишь бы ляпнуть что-то, не думая, поскольку "скорее всего" нечем.

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Гость

14:36:19 19-01-2024

Гость (14:26:48 19-01-2024) Скорее всего ты никакой экспертизы не проводил, а лишь бы ля... дурашка, ты к чему про экспертизы приплела? я о них ни слова не написал. а перекрытия в том домике деревянные и за годы прошедшие с момента постройки их и мочили не раз и жучки червячки грызли, так что свое "умничанье" для домашних оставь. будешь им рассказывать как борщ правильно готовить.

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Гость

14:57:39 19-01-2024

Гость (14:36:19 19-01-2024) дурашка, ты к чему про экспертизы приплела? я о них ни слова... Вот оно и видно, что не проводил, но ляпнул. Дурашка и есть. И ты не поверишь - дома на пл.Октября, "шпиль" и другие, тоже имеют деревянные перекрытия, и никто их не собирается сносить - оснований к тому нет. Перекрытия бетонными плитами стали делать лишь в конце 50-х годов, а до того, все строительство, в том числе дома, которыми все восхищаются, в Москве и Питере, в том числе Зимний и прочие дворцы, строения в Кремле и вокруг него - все имеют перекрытия из дерева. Видимо, ты живешь в сарае, поэтому у тебя и сложилось впечатление, что от деревянных перекрытий постоянно идет хруст от грызущих их насекомых, а жильцы постоянно поливают их водой, чтобы насекомые не умерли от жажды. А "дурашку", милочка, себе приклей - судя по всему, вполне по возрасту и уму.

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Гость

17:06:32 19-01-2024

Гость (14:57:39 19-01-2024) Вот оно и видно, что не проводил, но ляпнул. Дурашка и есть.... Так есть большая разница. Где-то перекрытия из лиственницы, а где-то обыкновенная береза. Из лиственницы их и гвозди не берут, не то что жучки.

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Гость

18:43:07 19-01-2024

Гость (17:06:32 19-01-2024) Так есть большая разница. Где-то перекрытия из лиственницы, ... В этих двухэтажках лиственница использовалась при строительстве и цемент который перфоратор не берет, это не бараки, бараки давно все снесены, это добротные дома, снаружи выглядят ужасно потому что никто не ремонтирует, но крепкие внутри, нам бы все снести, этим домам ремонт нужен и они простоят ещё очень долго.

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Гость

14:59:12 19-01-2024

Гость (13:52:04 19-01-2024) Большая разница, оплата разная, дом не был признан аварийным... Правда борется с кривдой. Куда смотрит местный прокурор, подобный новосибирскому прокурору, которого только что осудили, пусть по другой статье?

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Гость

13:48:40 19-01-2024

Строителей отправить отстраивать ДНР раз нет места для строительства в Барнауле.

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Гость

14:34:19 19-01-2024

Гость (13:48:40 19-01-2024) Строителей отправить отстраивать ДНР раз нет места для строи... Да хотя бы за Обью, где давно определена перспектива развития города. Но им всем надо в центре, где развитые коммуникации, хотя в центре они и не рассчитаны на такое массовое увеличение потребления. Центр уже испоганили, серый, мрачный, без зелени, с автомобильными пробками и хаотично застроенный зданиями непонятной архитектуры. Даже выход к воде ликвидировали в городе, стоящем на берегу великой сибирской реки.

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Гость

15:11:45 19-01-2024

Предвыборная компания в разгаре. Навряд ли московскому Бастрыкину есть дело до барнаульской двухэтажки. Таких по стране миллион, он что, за каждой следит))) И как он узнал о проблеме, доложили из Барнаула, общероссийская проблема - этот дом?

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Гость

15:19:51 19-01-2024

Местные чинуши поняли, что перестарались с маскарадом, попятную дадаут. Тогда хоть центральную власть порекламировать.

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Гость

15:53:56 19-01-2024

Довелось видеть, как делали ремонт в организации на первом этаже одной сталинки с деревянными перекрытиями. Сняли линолеум и деревянные доски, добрались до лаг(или как там они называются). Короче, всё под досками деревянное, но это деревянное по качеству как железное, не рубится и не пилится.

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