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Бастрыкин взял на контроль дело о зверском убийстве мальчика в Алтайском крае

Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК России

15 мая 2026, 12:23, ИА Амител

Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Автомобиль следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Усть-Ише продолжается расследование убийства 15-летнего подростка, о котором стало известно после публикаций в соцсетях. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах преступления.

Информация о гибели подростка появилась вечером 13 мая. В публикациях утверждалось, что трагедия произошла еще в середине апреля в селе Усть-Иша Красногорского района. Сообщалось, что накануне убийства подросток распивал спиртное с двумя мужчинами, а на его теле якобы обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Кроме того, в соцсетях распространялись сведения о том, что родственникам погибшего якобы не раскрывают результаты расследования.

Позже правоохранительные органы подтвердили факт убийства. По данным следствия, в статусе подозреваемого находится только один человек — 22-летний военнослужащий. Сейчас он содержится на гауптвахте. Второй мужчина, о котором ранее писали в соцсетях, проходит по делу как свидетель.

В СК России сообщили, что уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ — убийство. Расследованием занимается Главное военное следственное управление СК России. Дело также поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил своему заместителю — руководителю ГВСУ СК России Корпусову К.Е. доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации», — отметили в Следственном комитете.

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