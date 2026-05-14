"Издевались всю ночь". Родные жестоко убитого подростка на Алтае рассказали подробности

Как рассказал брат подростка, он только с третьего раза смог подойти к гробу, а маму пришлось обколоть успокоительными

14 мая 2026, 17:21, ИА Амител

Мальчика жестоко убили в селе Усть-Иша / Фото: Telegram-канал Baza

Подросток, которого жестоко убили в селе Усть-Иша, хорошо знал того человека, которого подозревают в расправе. Ведь он учился с его братом, который погиб на СВО, и частенько заходил в гости, общался с его семьей. Об этом "КП-Барнаул" рассказали родные мальчика.

О жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. Как заявлялось, от семьи мальчика якобы скрывают подробности расследования, а в отношении матери погибшего завели два административных дела. Позже стало известно, что в связи со статусом задержанного дело расследует Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

Вечером 16 апреля подросток встретил на улице двух взрослых — 22-летнего соседа, которого хорошо знал, и 40-летнего односельчанина. Они пригласили мальчика к себе домой. Там сначала избили его, потом достали нож. Ребенок попытался убежать, но его поймали и продолжили издевательства. После убийства пытались замести следы и сбросить тело в реку, но помешал местный житель. В итоге вызвали полицию.

«В частном доме, в котором проживал местный 40-летний житель, несмотря на раннее утро, уже была толпа. Мать растолкала окружающих и забежала внутрь — успела увидеть лишь ножку и ручку, а дальше ее не пустили. То, что творилось внутри, было больше похоже на кровавую сцену из фильма ужасов — на лице мальчика не было и живого места. Сплошные раны на лице, ушках, щечках, даже губах. Глубокие порезы, оставленные ножом, говорили о том, что над ребенком жестоко издевались», — отмечает издание.

Позднее эксперты установили, что смерть школьника была мучительной — на его теле насчитали 52 ножевых ранения, а держали его взаперти несколько часов.

Со слов родных, опознание так и не проводили — впервые изуродованного мальчика они увидели уже в гробу, когда его привезли на прощание.

Как рассказал брат подростка, он только с третьего раза смог подойти к гробу, а маму пришлось обколоть успокоительными, перед тем как ее завели в комнату для прощания:

«Глазки заклеены, рот заклеен, глаз как будто выпуклый. А если под воротничок, рубашку посмотреть — там еще страшнее».

По словам родных, они месяц не могли получить официального документа с уведомлением о том, как идет следствие. От третьих лиц узнали, что было возбуждено уголовное дело. Недоумевают они и от того, что 40-летнего мужчину отпустили на свободу, сделав его свидетелем, и он сбежал из села.

«Какой он свидетель, если, как нам известно, он сам дал убийце в руки нож, это все произошло в его доме. Окровавленную одежду доставали из его печи. Он собирался помочь избавиться от тела. Он видел, как издевались несколько часов, просто смотрел? Как так можно?» — указал брат убитого.

Что касается подозреваемого в убийстве, он, как уточняет издание, служит по контракту и в родное село приехал в отпуск.