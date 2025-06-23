Бастрыкин заинтересовался проблемой сибиряков, пострадавших от малоэтажных застройщиков

Глава Следкома запросил доклад о ситуации с сибирскими малоэтажными застройщиками после митинга в Новосибирске 21 июня

23 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Митинг пострадавших от малоэтажных застройщиков в Новосибирске / Фото: предоставлено amic.ru участниками митинга

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о предварительных результатах расследования деятельности малоэтажных застройщиков ("Мегадом", "Биш-Хауз", "Спектр" и "Яло") в Новосибирске. Также Следком обратил внимание на аналогичные проблемы с компанией "Малоэтажная Сибирь" в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства. Правоохранители заинтересовались данной проблемой после митинга пострадавших от строительных компаний жителей Новосибирской области и Алтайского края, который прошел в Новосибирске 21 июня.

"Расследуется ряд уголовных дел"

По информации Следкома, накануне в СМИ появилась информация о фактах мошеннических действий в сфере жилищного строительства в Новосибирске. Согласно ей, застройщик заключал с гражданами договоры на строительство частных домов, получал предоплату, однако эти обязательства никто не исполнял, сообщает пресс-служба ведомства. В итоге от компании пострадали десятки семей, которые оказались без жилья, но "с продолжающимися обязательствами" по ипотечным кредитам.

"В настоящее время следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью "Мегадом" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Кроме того, органами внутренних дел Новосибирской области и Алтайского края расследуется ряд уголовных дел по иным случаям, указанным в публикации", – сообщили в пресс-службе Следкома.

Правоохранители обратили внимание на проблему сразу после согласованного митинга, который прошел 21 июня в центре Новосибирска. В нем поучаствовали клиенты, пострадавшие от новосибирских компаний "Биш-Хауз", "Спектр", "Яло" и "Мегадом", а также от барнаульской фирмы "Малоэтажная Сибирь", рассказали amic.ru участники мероприятия.

С помощью мероприятия активисты попытались привлечь внимание органов власти к проблеме и создать почву для организации встречи с губернатором Новосибирской области. На митинге они также говорили о проблемах с сельской ипотекой и затрагивали тему аккредитации "проблемных" застройщиков в банках. А еще участники митинга требовали от властей разработать механизмы восстановления нарушенных прав граждан на жилище на региональном и федеральном уровнях, отметили активисты.

Что случилось?

Ранее amic.ru писал о ситуации с новосибирской компанией "Биш-Хауз", "Спектр", "Яло" и барнаульской фирмой "Малоэтажная Сибирь". Их клиенты говорили, что отдали деньги за строительство домов, однако стройки либо встали, либо не были закончены в срок. В итоге люди остались с ипотекой, но без домов. В Новосибирске аналогичные проблемы возникали с компанией "Мегадом", бывший директор которой стал фигурантом уголовного дела.

В Барнауле также возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") в отношении директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина. Следствие считает, что бизнесмен, злоупотребив доверием клиентов компании, похитил у них деньги на общую сумму 170 млн рублей. 11 октября 2024 года Заикина отправили в СИЗО, однако 29 мая 2025 года Центральный районный суд отпустил его из-под ареста.

Будучи в СИЗО, Заикин подал на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края, там заявление приняли и ввели в отношении застройщика процедуру реструктуризации. 1 марта 2025 года пострадавшие клиенты "Малоэтажной Сибири" в Барнауле также выходили на разрешенный митинг и потребовали остановить банкротство Заикина и призвать банки перенести сроки выплаты ипотеки.

При этом эксперты объясняют, что данные проблемы с малоэтажными застройщиками возникли из-за ситуации на рынке малоэтажного строительства. Подробнее об этом можно прочитать здесь.