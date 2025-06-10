"Дома брошены". В Сибири разгорелся новый скандал из-за несданных коттеджей "под ипотекой"

Люди утверждают, что застройщик взял у них миллионы рублей на строительство домов, но не выполнил своих обязательств

10 июня 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Сваи на участке клиента компании "Биш-Хауз" Максима Пальчикова / Фото предоставлено Максимом Пальчиковым

Очередной скандал с малоэтажным строительством разгорается в Новосибирске. В amic.ru обратились граждане, которые утверждают, что застройщик взял с клиентов деньги, но не достраивает обещанные дома в коттеджном поселке Идиллия. Работы остановлены на разных этапах строительства и жители не верят в то, что их жилища сдадут в скором времени. Люди опасаются, что из-за невыполненных сроков строительства банк отменит им льготную ставку по ипотеке. Выплачивать же увеличившийся кредит многие будут не в силах. Причем это не первая ситуация – ранее о подобном рассказывали клиенты барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь" и новосибирской фирмы "Мегадом". Строители же утверждают, что причина – серьезный кризис в отрасли, который возник из-за резкого повышения ключевой ставки и подорожания материалов. В подробностях разбирался amic.ru.

"Деньги потрачены, никто не вернет"

2 ноября 2024 года уроженец Барнаула Александр Вотяков взял льготную сельскую ипотеку в банке "Левобережный", чтобы построить дом в коттеджном поселке Идиллия в селе Гусиный Брод в 12 километрах от Новосибирска. Управляющая компания поселка в качестве застройщика предложила четыре фирмы: "Биш-Хауз", ГК "Спектр", "Яло" и ИП Чалков. Семья Вотяковых выбрала "Биш-Хауз" (руководит Евгений Бояркин), так как у компании тогда "были хорошие отзывы".

Сумма ипотеки составила более 6 млн рублей (из них 1,4 млн семья Александра заплатила УК за землю и более 5 млн рублей – за строительство дома). Деньги перевели застройщику без эскроу-счетов, страховки и других мер защиты заемщика, указывает Вотяков. В договоре с застройщиком было указано: срок строительства дома – пять месяцев, но может быть продлен максимум до 24 месяцев, то есть до 2 ноября 2026 года. В договоре с банком также указан срок строительства 24 месяца, а еще указано, что если дом не будет сдан вовремя, то ставка по ипотеке для семьи поднимется до ключевой.

Поселок Идиллия под Новосибирском / Фото: 2gis.ru

К настоящему моменту на участке установлены только сваи, которые были воздвигнуты там в конце 2024 года, говорит Александр.

"В допсоглашении с подрядчиком написано, что с 10 мая по 10 июня он должен был выполнить уже мокрые фасадные работы. Но у меня только стоят сваи. Подрядчик сначала потребовал, чтобы на участке был подключен свет. Я за свой счет все быстро подключил, их уведомил, они обещали начать строительство и не начали. Директор говорил, что нет денег, мол, начнет строить через три месяца, когда достроит другие дома и получит деньги. Срок прошел – ситуация не изменилась", – рассказывает мужчина.

Александр опасается, что подрядчик может уйти в банкротство и тогда Вотяковы останутся без дома с огромным кредитом.

"По телефону директор "Биш-Хауз" уже сказал, что мои деньги потрачены на другие дома, на строительство моего сейчас у него денег нет. Но я снимаю квартиру и исправно плачу ипотеку. Если ставка поднимется до ключевой, нашей с супругой зарплаты не хватит даже на один платеж", – возмущается мужчина.

Сваи на участке Александра / Фото предоставлено Александром Вотяковым

"Компания вызывала доверие"

О ситуации Александра рассказали по новосибирскому телевидению, и после этого с ним связались люди, у которых также возникли проблемы с "Биш-Хауз". Сейчас в чате клиентов компании с недостроенными домами числится около 40 человек и постоянно добавляются новые.

Истории разные. Есть семьи, которые, как и Александр, сразу перечислили всю сумму за строительство дома, есть те, кто оплачивал работы траншами – то есть банк перечислял деньги за выполненные этапы работ. Например, таким образом поступал Максим Пальчиков. В "Биш-Хауз" он обратился в апреле 2024 года.

"Компания вызывала доверие. Мы все обсудили, все было хорошо. Но потом начались странности. Нас просили принести справку о подлинности паспорта, банк рекомендовал по ипотеке звонить в Минсельхоз. С горем пополам в конце 2024 года мы получили сельскую ипотеку и наспех заключили договор. При этом он отличался от ранее согласованного, но мы не сразу это заметили. Например, там не были указаны конкретные даты стройки", – рассказывает Пальчиков.

После оплаты первого транша в январе 2025 года на участке сделали фундамент. И тогда Пальчиковы перевели второй транш. А всего они отправили подрядчику около 5 млн рублей – вместе с землей дом должен был обойтись семье в 6,6 млн.

Участок Максима Пальчикова / Фото предоставлено Максимом Пальчиковым

После перевода второго транша работы остановились. Подрядчик требовал подвести то электричество, то воду, то жаловался на непролазную грязь, из-за которой якобы нельзя вести стройку. При этом 1 июня должны были стартовать фасадно-штукатурные работы. А Пальчиковым обещали, что они смогут заехать в дом в августе 2025 года.

"После того как нам забили сваи, ничего не завозилось. В мае обещали начать, но не сделали этого. Бояркин сказал, что у них кассовый разрыв и денег нет. Но как? Ведь деньги выделены банком на определенные цели, на постройку дома, так было прописано в договоре. Куда делись мои деньги? Ответа на этот вопрос я не получил", – говорит мужчина.

По его словам, юрист "Биш-Хауз" прямо сказала клиентам: "Денег вам никто не вернет". Максим уверен, теперь "единственный шанс что-то вернуть – это уголовное дело, ведь налицо – трата целевых средств".

Не только "Биш-Хауз"

В чате недовольных клиенты не только "Биш-Хауз", но и фирм ГК "Спектр" и "Яло", которые также строят дома в "Идиллии". Последними двумя руководит некий Дмитрий Шишкин. Он связан с Евгением Бояркиным через ООО "Лига строительных услуг" – в этой организации Шишкин с Бояркиным числятся учредителями. По информации "Контур.Фокуса", Бояркин и Шишкин имеют по 25% в "Лиге строительных услуг". Также на ресурсе сказано, что ранее Бояркину принадлежала доля и в ГК "Спектр", но он продал ее Дмитрию Шишкину в апреле 2025 года.

Карточка "Лиги строительных услуг", где Бояркин и Шишкин числятся учредителями / Скриншот с сайта rusprofile.ru

"Еще пара лет – и дом разрушится"

Семья Анны Сартисон не дождалась окончания строительства своего дома, который доверила компании "Яло". Были вынуждены заехать в недострой 29 декабря 2023 года.

"У нас было съемное жилье, мы жили в старом доме ветхого фонда, который готовили к сносу, там уже отключили коммуникации, тепло, воду. В строительство дома мы вложили пять миллионов рублей, купили участок. Он был почти готов, когда мы решили туда заехать. От нас требовали подписать документ о завершенных работах, но мы этого не сделали", – отметила она.

Анна говорит, что сразу же заметили ряд проблем: с внешней отделкой и с дверями. Попросили компанию устранить их и достроить дом до конца. И только после этого семья готовилась оплатить последний, третий транш на 500 тысяч рублей. Однако фирма работы выполнять не стала. А в доме проявились другие проблемы: пошли трещины в гостиной, в коридоре и в одной из комнат. На потолке образовались желтые потеки, а на чердаке – грибок.

"Полтора года мы без ремонта. У нас "рваные" полы и стены, плесень в котельной, тепло уходит. Дом ходит ходуном, трещины увеличиваются. По террасным сваям перекос на 5 см – дом кренится на правый бок. Одну связующую сваю выдавило, у нас теперь одна часть дома тонет, а вторая – выгибается. Под кроватью у меня образовалась горка. Во второй спальне тоже перекос. Эксперты после обследований мне сказали, что еще пара лет – и дом просто разрушится", – рассказывает Анна.

Вывод экспертизы ООО "Мэлвуд" о состоянии дома/ Фото: предоставлено Анной Сартисон

По словам девушки, застройщик перестал отвечать на ее звонки. Но при этом подал на Сартисон в суд, требуя уплатить третий транш – около миллиона рублей (с учетом пеней). Семья обещает все выплатить, но после устранения недостатков. Впрочем, Анна уверена, что компания не собирается выполнять работы, потому что "достройка дома обойдется дороже, чем строительство".

"Достраивать они уже точно ничего не будут. Чтобы поднять дом, мне нужно полтора миллиона рулей. Это не считая стен, дверей, крыши и так далее. Мне этих денег, наверное, никто не вернет. Надеюсь, правоохранители этим заинтересуются. Куда ушли наши деньги? Зато эти строители разъезжают на машинах, которые стоят миллионы рублей", – возмущается Анна.

"Не ожидали подобного"

Руководитель УК "Идиллия", где люди хотели построить дома, Александр Матросов рассказал amic.ru, что возникшая ситуация стала для них полной неожиданностью. Подрядчиков, говорит Матросов, выбирали исходя из рейтинга застройщиков Новосибирска. У всех четырех фирм были хорошие рекомендации со стороны агентств недвижимости, отзывы клиентов, а также конкурентные цены.

"Сначала мы продали 120 голых участков под строительство, но из них лишь около 15 начали строить, всего семь домов достроилось окончательно. Поэтому мы перешли на другой формат работы, как другие крупные поселки, где земельные участки продаются с подрядом. Нам порекомендовали эти строительные компании, мол, они успешно работают. У нас же требование было одно – чтобы дома были выполнены в едином стиле", – рассказывает Матросов.

Дом Анны Сартисон / Фото: предоставлено Анной Сартисон

"Биш-Хауз" изначально "показал себя хорошо", устраивал туры риелторов и построил в поселке около 20 домов. Проблемы начались с окончанием программы "Сельская ипотека" в августе 2024 года.

"На данный момент у нас порядка 17 недостроенных домов, они находятся на разной стадии строительства. На 11 домах работы почти завершены, остались какие-то незаконченные элементы. Шесть домов фактически начаты – фундамент залит либо сделан каркас и стройка приостановлена", – пояснил Матросов.

Он утверждает, что с осени 2024 года УК "Идиллия" не взаимодействует с "Биш-Хауз", "Яло" и ГК "Спектр". До этого периода застройщики уверяли, что все объекты достроят, якобы есть прямые договоренности с клиентами.

Осенью 2024 года "строительные бригады просто уехали". Тогда сотрудники управляющей компании обзвонили агентства недвижимости и объяснили, "что к данному застройщику нельзя приводить клиентов и заключать договоры", говорит Матросов. По его словам, подрядчики имеют долги и перед УК, так как подключались при строительстве домов к инженерным сетям поселка.

Участок Максима Пальчикова / Фото предоставлено Максимом Пальчиковым

"Мы сейчас в одной лодке"

Между тем в компании "Биш-Хауз" с претензиями жителей не согласны. Евгений Бояркин заверил amic.ru, что строительство объектов продолжается: за четыре месяца сдано пять домов. Бояркин считает, что некоторые из обратившихся в СМИ клиентов занимаются "бытовым терроризмом" и пытаются "поиметь деньги" с фирмы. Другие же хотят побыстрее заехать в свой дом и переживают из-за ситуации в экономике.

"Мы сейчас все в одной лодке плывем, только они еще не до конца заплатили за проезд, сидят на скамеечках, а я на веслах пусть медленно, но гребу. Тяжело мне, я вытягиваю потихонечку. А если вот так люди начнут раскачивать лодку, в итоге она перевернется и ничего не будет – просто обанкротят компанию судами. И тогда вообще никто достраивать дома не станет", – подчеркнул предприниматель.

Бояркин указывает, что сроки строительства не нарушены: в контракте указано, что застройщик может возводить дом от 5 до 24 месяцев. Однако признает, что темпы работ замедлились.

"По срокам мы не просели, работа ведется. Планируем все достроить. Мы не банкротимся, закрываться не собираемся. Есть определенные экономические трудности, но они сейчас у всех строительных компаний – и малоэтажных, и больших. Несмотря на это, мы строим, что подтверждается документами и актами выполненных работ. Нужно время, повлиять на что-то мы сейчас не можем", – утверждает застройщик.

На претензии клиентов о том, что заплаченные ими деньги ушли на строительство других объектов, Бояркин ответил, что ситуация с финансами сложнее, чем кажется обывателям:

"Интересно как-то люди рассуждают. Вам дали четыре миллиона. Но я с этих четырех миллионов должен налоги оплатить, содержание офиса, зарплату сотрудникам и так далее, все это вложено в четыре миллиона. Поэтому все деньги целиком я не могу израсходовать на дом. Это глупость какая-то, а люди этого не понимают или не хотят понимать".

Стройматериалы / Фото: amic.ru

"Не справились и оказались некомпетентны"

Бояркин объясняет, что с августа 2024 года резко выросли цены на материалы и рабочую силу. Также жизнь застройщикам усложнило повышение ключевой ставки Центробанка, которое привело к росту кредитов до 35%. Ушли и льготные кредиты, а потому число клиентов сократилось, упали обороты у поставщиков. В итоге весь рынок ушел в стагнацию, подчеркивает предприниматель.

"Сверху – мощный прессинг в виде ограничения выдачи кредита в шесть миллионов максимум. За эти деньги заказчик должен купить землю за 1,5 миллиона, остается 4,5 миллиона или меньше, за которые нужно построить человеку дом. А снизу постоянно идет рост цен на материалы и рабочую силу. Теряется маржинальность и количество денег в обороте. Плюс полдома компания строит за свой счет до получения третьего транша. Соответственно, с осени 2024 года стало не хватать денег на достройку всех домов одновременно и образовалась очередь".

Александр Матросов допускает, что ситуация может выходить за рамки поселка Идиллия, ведь ГК "Спектр" и "Биш-Хауз" строили дома по всей Новосибирской области. Впрочем, эта проблема коснулась многих строительных компаний, которые "набрали" объекты и "не справились с объемами".

"Приостановка сельской ипотеки была спусковым механизмом. Вероятно, основная причина – неправильный финансовый менеджмент и невозможность обработки большого количества заказов. До сельской ипотеки эти маленькие компании строили от двух до десяти домов в месяц. С ипотекой начался бум, и там уже надо работать на другом уровне, нанимать квалифицированный персонал, считать финансы, планировать закупку материала и так далее. Возможно, какие-то компании не сделали всего этого вовремя, не справились и оказались некомпетентны", – предположил Матросов.

Куда смотрят правоохранители?

Собеседники amic.ru утверждают, что Следком возбудил в отношении Бояркина уголовное дело о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ), его взял на личный контроль прокурор Новосибирской области Александр Бучман. "НГС" писал о том, что в мае 2025 года новосибирский суд обязал Бояркина выплатить одной из пострадавших 5,8 млн рублей за недостроенный дом.

Скриншот из постановления о возбуждении уголовного дела против Бояркина/ Предооставлено клиентами "Биш-Хауз"

Похожие ситуации

Напомним, ранее с похожей ситуацией столкнулись клиенты барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь" и новосибирской – "Мегадом". Среди клиентов "Малоэтажной Сибири" жители Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Люди брали ипотеку на строительство дома, миллионы рублей отдавали застройщикам, но домов так и не дождались.

В октябре 2024 года директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина арестовали по подозрению в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Следствие считает, что Заикин до 4 апреля 2024 года обманным путем похитил у 34 клиентов компании "Малоэтажная Сибирь" деньги на общую сумму 170 млн рублей. 11 октября 2024-го Заикина отправили в СИЗО, однако 29 мая 2025-го его выпустили под домашний арест.

В Новосибирске расследуют дело компании "Мегадом". Она так же, взяв деньги с жителей, не достроила обещанные дома. Бывший директор фирмы стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве и умер в СИЗО, сообщали "Вести Новосибирск". Однако по делу привлекли и других лиц, связанных с компанией. Всего обманутыми местные СМИ называют более 130 семей, а сумма похищенного – около 150 млн рублей.