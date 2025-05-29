Не сдавшего дома малоэтажного застройщика из Барнаула отпустили из СИЗО

Теперь Заикин будет ждать суда под домашним арестом

29 мая 2025, 15:15, Антон Дегтярев

Один из недостроенных домов компанией "Малоэтажная Сибирь" / Фото: amic.ru

Центральный районный суд выпустил из СИЗО Ивана Заикина – директора стройфирмы "Малоэтажная Сибирь", которая взяла с людей деньги, но так и не достроила обещанные дома. На заседании 29 мая 2025 года меру пресечения ему заменили домашним арестом, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Заикин оказался в СИЗО еще 11 октября 2024 года – тогда меру пресечения ему определил Октябрьский районный суд. Она истекала 8 июня 2025 года, поэтому суду нужно было либо продлить ему срок заключения в СИЗО, либо изменить меру пресечения. В итоге суд решил отправить Заикина домой.

"Мы в шоке от решения суда", – сказали пострадавшие клиенты Заикина.

Находясь в СИЗО, Заикин подал на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края, там заявление предпринимателя приняли и ввели в отношении него процедуру реструктуризации. Из-за этого 1 марта 2025 года пострадавшие клиенты решили выйти на разрешенный митинг с требованием остановить банкротство Заикина и призвать банки перенести сроки выплаты ипотеки.

Ивана Заикина подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По версии следствия, до 4 апреля 2024 года Заикин обманным путем, злоупотребив доверием клиентов "Малоэтажной Сибири", похитил у них деньги на общую сумму 170 млн рублей. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Ранее стало известно, что бывший партнер Заикина, Михаил Яковлев, продолжает заниматься строительным бизнесом и руководит новой фирмой под названием "Хвоя".