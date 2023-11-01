Белоусов, осужденный в 2022 году за взятку в 3 млрд рублей, до сих пор депутат ГД
В настоящее время парламентарий пребывает в розыске
01 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
В Госдуме приняли решение провести голосование по вопросу лишения Вадима Белоусова депутатского мандата, пишет "Парламентская газета".
Напомним, Белоусова в 2022 году заочно осудили на 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 3,25 млрд рублей.
"При этом он сохраняет статус депутата, несмотря на решение суда. В настоящее время пребывает в розыске", – отмечает издание.
С 2010 по 2014 год двое предпринимателей, связанных с дорожным строительством, отчисляли по 10 млн рублей ежемесячно Белоусову и его покровителю Михаилу Юревичу, который в то время был губернатором Челябинской области, чтобы получать наиболее выгодные госконтракты без конкуренции.
Примечательно, что суд не позволил арестовать Белоусова, несмотря на то, что депутат отказался сдать следователям свои загранпаспорта, срывал следственные действия и не приходил на допросы. В итоге парламентарий покинул страну.
12:18:57 01-11-2023
Хорошая взятка у депутата, если наличкой? несколько фур))
12:27:23 01-11-2023
Вот это абсурд! Беспредел! С 2022 года....после преступления... действующий депутат????????? Вы серьёзно???
12:30:18 01-11-2023
Да здравствует наш суд — самый гуманный (к депутатам) суд в мире!
12:34:48 01-11-2023
Единая россия - партия кристально честных депутатов
12:35:18 01-11-2023
А догадаетесь от какой партии депутат...
12:40:13 01-11-2023
Уж ни западный ли след вырисовывается!?
13:21:23 01-11-2023
Очевидно, что взяточника .прикрывала Администрация Президента.
13:28:05 01-11-2023
Александр (13:21:23 01-11-2023) Очевидно, что взяточника .прикрывала Администрация Президен... Я надеюсь вы про Байдена или Зеленского. Или вы либерал на зарплате?
13:26:25 01-11-2023
Скорее всего здесь не обошлось без вмешательства госдепа
13:30:10 01-11-2023
Если взятки в миллиард и больше, это "ангел хранитель" взяточников.