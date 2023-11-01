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Белоусов, осужденный в 2022 году за взятку в 3 млрд рублей, до сих пор депутат ГД

В настоящее время парламентарий пребывает в розыске

01 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru
Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме приняли решение провести голосование по вопросу лишения Вадима Белоусова депутатского мандата, пишет "Парламентская газета".

Напомним, Белоусова в 2022 году заочно осудили на 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 3,25 млрд рублей.

"При этом он сохраняет статус депутата, несмотря на решение суда. В настоящее время пребывает в розыске", – отмечает издание.

С 2010 по 2014 год двое предпринимателей, связанных с дорожным строительством, отчисляли по 10 млн рублей ежемесячно Белоусову и его покровителю Михаилу Юревичу, который в то время был губернатором Челябинской области, чтобы получать наиболее выгодные госконтракты без конкуренции.

Примечательно, что суд не позволил арестовать Белоусова, несмотря на то, что депутат отказался сдать следователям свои загранпаспорта, срывал следственные действия и не приходил на допросы. В итоге парламентарий покинул страну.

Фото: t.me/Tarbaev_Sangadji

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НОВОСТИОбщество
депутаты

Комментарии 10

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ВВП

12:18:57 01-11-2023

Хорошая взятка у депутата, если наличкой? несколько фур))

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Гость

12:27:23 01-11-2023

Вот это абсурд! Беспредел! С 2022 года....после преступления... действующий депутат????????? Вы серьёзно???

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Гость

12:30:18 01-11-2023

Да здравствует наш суд — самый гуманный (к депутатам) суд в мире!

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Гость

12:34:48 01-11-2023

Единая россия - партия кристально честных депутатов

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Гость

12:35:18 01-11-2023

А догадаетесь от какой партии депутат...

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Гость

12:40:13 01-11-2023

Уж ни западный ли след вырисовывается!?

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Александр

13:21:23 01-11-2023

Очевидно, что взяточника .прикрывала Администрация Президента.

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Гость

13:28:05 01-11-2023

Александр (13:21:23 01-11-2023) Очевидно, что взяточника .прикрывала Администрация Президен... Я надеюсь вы про Байдена или Зеленского. Или вы либерал на зарплате?

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Гость

13:26:25 01-11-2023

Скорее всего здесь не обошлось без вмешательства госдепа

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Гость

13:30:10 01-11-2023

Если взятки в миллиард и больше, это "ангел хранитель" взяточников.

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