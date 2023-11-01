Белоусов, осужденный в 2022 году за взятку в 3 млрд рублей, до сих пор депутат ГД

В настоящее время парламентарий пребывает в розыске

01 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме приняли решение провести голосование по вопросу лишения Вадима Белоусова депутатского мандата, пишет "Парламентская газета".

Напомним, Белоусова в 2022 году заочно осудили на 10 лет лишения свободы за получение взятки в размере 3,25 млрд рублей.

"При этом он сохраняет статус депутата, несмотря на решение суда. В настоящее время пребывает в розыске", – отмечает издание.

С 2010 по 2014 год двое предпринимателей, связанных с дорожным строительством, отчисляли по 10 млн рублей ежемесячно Белоусову и его покровителю Михаилу Юревичу, который в то время был губернатором Челябинской области, чтобы получать наиболее выгодные госконтракты без конкуренции.

Примечательно, что суд не позволил арестовать Белоусова, несмотря на то, что депутат отказался сдать следователям свои загранпаспорта, срывал следственные действия и не приходил на допросы. В итоге парламентарий покинул страну.