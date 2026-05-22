Белые хлопья и огненные жарки: необычные кадры майского снега сняли на Алтае

Майская погода на Алтае вновь решила напомнить о себе неожиданным снегопадом

22 мая 2026, 08:22, ИА Амител

В Алтайский заповедник вновь вернулась зима — в середине мая склоны особо охраняемой природной территории неожиданно засыпало снегом. Под белым покровом оказались цветущие жарки, молодая трава и черемуха, создав необычный контраст поздней весны и внезапного похолодания.

Необычные кадры сняли сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы. На видео — ярко-оранжевые "огоньки" купальницы азиатской, выглядывающие из-под свежего снега, и покрытые белыми хлопьями ветви цветущей черемухи.

Авторы съемки отметили, что майская погода на Алтае вновь решила напомнить о себе неожиданным снегопадом. Несмотря на календарную весну, заповедные территории снова ненадолго оказались во власти зимы.

При этом снег не помешал цветению растений. А сочетание белого покрова, сочной зеленой травы и ярких весенних цветов создало особенно живописную картину, которая быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.

В Алтайском заповеднике подобные погодные контрасты не редкость. Горный рельеф и особенности климата приносят снег даже в конце весны. Однако каждый раз такие пейзажи выглядят по-настоящему необычно — особенно на фоне уже распустившихся растений.

Опубликованные кадры быстро разошлись по местным пабликам. Многие жители региона признались, что, несмотря на похолодание, майский снег на Алтае выглядит "невероятно красиво".