"Мама, мне не страшно". Как лечат зубки в детском отделении сети стоматологий "СемьяДент"

Доктор рассказала об особом игровом подходе в детской стоматологии

28 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

В нашем детстве лечение зубов часто сопровождалось болью и страхом. Сегодняшним детям можно позавидовать — медицина предлагает решения, которые позволяют минимизировать неприятные ощущения. Представьте, на входе в клинику ребенка встречает аниматор, перед тем как сесть в кресло малыш может расслабиться в игровой зоне, а в кабинете его ждет добрый улыбающийся врач в шапочке с ушками и игрушками в руках. Все процедуры он проводит на современном оборудовании, с использованием передовых материалов, а если требуется — то под седацией или наркозом. Именно так работают в сети стоматологических клиник "СемьяДент". В Барнауле есть три детских отделения этого центра. Наиболее крупный детский филиал в городе открыли в 2024 году на Пролетарской, 145. Как работает сегодня детская стоматология, как врачи делают лечение максимально комфортным, какими стоматологическими заболеваниями сегодня страдают дети и почему важно лечить даже молочные зубы? Об этом amic.ru рассказала заведующая клиникой "СемьяДент", детский врач-стоматолог, психолог и мама двоих детей Олеся Жильцова.

— Олеся Олеговна, насколько сегодня высок спрос на лечение зубов у детей?

— Спрос на лечение зубов у детей сегодня стабильно высок и продолжает расти, что напрямую связано как с распространенностью раннего кариеса, так и с повышением родительской ответственности. К нам за помощью обращаются не только из Алтайского края, но и из других регионов. Лечатся даже иностранцы. Однажды к нам приехала семья из Испании. Общались через переводчика.

У сети наших клиник одно из самых больших детских отделений в регионе, и мы продолжаем развивать это направление работы наряду со взрослой стоматологией.

Мы решаем проблемы на самом современном уровне — с микроскопами, сканерами, седацией, безопасным наркозом и командой врачей-стоматологов с дополнительным психологическим образованием.

Все наши клиники оснащены современным оборудованием. Вот, например, филиал на Пролетарской, там есть собственный компьютерный томограф, который, в отличие от обычного рентгена, показывает трехмерное изображение. Внутриротовой сканер — проходим маленькой камерой по зубам, и на экране появляется точная 3D-модель челюсти. Быстро, комфортно, не страшно.

Также имеется современный аппарат для седации — ребенок остается в сознании, разговаривает, отвечает на вопросы, но при этом расслабляется и перестает бояться.

— Но оборудование есть и во взрослой стоматологии. Почему важно обращаться в клинику, которая специализируется на детской?

— Тактика лечения молочных и несформированных постоянных зубов кардинально отличается от лечения взрослых сформированных. Пример: у несформированного постоянного зуба, который недавно прорезался, рост и формирование корня будет идти еще примерно 3–3,5 года. Для его лечения нужно применять специальную методику.

Помимо этого, у детского врача-стоматолога абсолютно другой подход к общению с маленьким пациентом. Мы не просто врачи, которые любят детей, мы владеем конкретными инструментами адаптации.

— А как именно ваши врачи выстраивают контакт с маленькими пациентами? Что в клинике помогает ребенку чувствовать себя спокойнее и безопаснее?

— Для нас контакт с ребенком начинается не в стоматологическом кресле, а задолго до него. С первого шага в клинику.

Потому что даже самый современный микроскоп и безопасная седация не дадут результата, если ребенок входит в кабинет с криком и страхом. Мы это понимаем и выстроили целую систему адаптации.

У нас нет белых коридоров и запаха лекарств. На стенах — яркие рисунки, в зоне ожидания — игрушки. Юного пациента встречает аниматор, с которым можно поиграть, порисовать или посмотреть мультфильмы. При необходимости подключается психолог — он также в игровой форме рассказывает об инструментах и объясняет, что будет происходить, а родителей учит, как поддержать малыша до и после визита.

В результате ребенок отвлекается и забывает, что он "у врача". Заходит в кабинет в хорошем настроении. Врач в игровой форме адаптирует его к лечению. Над стоматологическим креслом — экран с мультфильмами. Ребенок может смотреть на любимых мультгероев, пока доктор работает.

После лечения, выходя из клиники со здоровыми зубами, ребенок говорит: "Мам, мне было не страшно" или "Мам, когда мы придем еще?" Для нас это лучшая награда.

— С какими проблемами у детей родители сегодня чаще всего приходят в вашу клинику?

— Мы решаем практически любые детские стоматологические проблемы, в том числе и те, от которых отказываются в других лечебных учреждениях.

Чаще всего приходят с кариесом и его осложнениями на любой стадии. Распространенная причина обращения — это "бутылочный" кариес у малышей до трех лет. К этому заболеванию приводят ночное кормление после года, особенно если ребенок засыпает с бутылочкой, неправильное питание, недостаточная либо плохая гигиена полости рта. Кариес у детей — распространенная проблема, с каждым годом заболеваемость становится выше.

Добавлю, что к вредным привычкам также можно отнести частые перекусы сладостями в течение дня: сладкий чай, сок, печенье и конфеты.

Очень важно обращать внимание и на правильное формирование прикуса. Долгое сосание пустышки, особенно после двух лет, почти гарантированно формирует открытый прикус. Поэтому идеально отучать от пустышки к 1,5–2 годам. Сосание пальца или кусание губы — результат тот же. Привычка дышать ртом, а не носом — формируется аденоидный тип лица.

Все эти проблемы корректируются. В нашей клинике мы помогаем, объясняем: как убрать пустышку без истерик, чем заменить ночную бутылочку, как перейти на правильное дыхание.

Также обращаются за лечением несформированных постоянных зубов, мы проводим его под микроскопом. Распространены и обращения за помощью после травмы зуба: ребенок упал, расколол, выбил, сместил зуб. Врачи "СемьяДент" восстанавливают, реплантируют (вставляют на место), лечат — делают все, чтобы зуб сохранить.

А еще наши доктора занимаются лечением особенных детей: с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, неврологическими нарушениями.

Хочу отметить, что в детской стоматологии профилактика имеет огромнейшее значение. Мы проводим уроки гигиены в школах, рассказываем о важности заботы о зубах с самого раннего возраста. Работаем не только с детьми и подростками, но и с родителями.

— В каком возрасте нужно впервые показаться стоматологу?

— С момента появления первого зуба (обычно в шесть-восемь месяцев). Это визит не для лечения, а для знакомства. Врач даст рекомендации по дальнейшему уходу за зубами.

— Почему молочные зубы нельзя считать "временной мелочью", которую не так важно лечить?

— Молочные зубы нельзя недооценивать. Это не черновик, а фундамент для формирования правильного прикуса, речи и здоровья постоянных зубов. Под каждым молочным зубом лежит зачаток постоянного. Если его вовремя не пролечить, инфекция может привести к повреждению или, в худшем случае, к гибели зачатка.

Лечение молочных зубов — это вклад в здоровую улыбку вашего ребенка на десятилетия вперед. Поэтому в нашей клинике мы боремся за каждый зуб, если есть шанс его сохранить. Не удалить, а спасти, чтобы он спокойно "досидел" до своей естественной смены и уступил место здоровому постоянному.

— Олеся Олеговна, как понять, что у ребенка уже есть проблемы, даже если он не жалуется на боль?

— Важно помнить, что боль — это не начало проблемы, а ее финал. К тому моменту, когда ваш сын или дочь говорят: "Ой, болит!", процесс уже зашел далеко.

Есть очевидные моменты — ребенок стал чаще тереть щеку или подбородок, плохо спит, просится на руки, стал капризнее без видимой причины. Но также родителю необходимо обращать внимание и на следующее:

белые или меловидные пятна на эмали, особенно у шейки зуба, ближе к десне. Это не налет, это начало кариеса — деминерализация;

потемнение эмали — серый, коричневый или черный оттенок зуба;

неприятный запах изо рта, который не проходит после чистки зубов;

ребенок начал жевать на одну сторону, отказывается от твердой пищи.

Поэтому не нужно ждать, когда у ребенка заболит зуб, а необходимо приходить на профилактические осмотры (один раз в три-шесть месяцев).

— Сейчас довольно распространено лечение под наркозом или седацией. А детей так лечат?

— Да, но для этого есть определенные показания. Перед проведением лечения зубов во сне необходимо пройти дополнительные клинические обследования и консультации врачей.

Лечение зубов под наркозом — это медицинская необходимость в определенных случаях:

маленький возраст;

большой объем лечения;

дети с ОВЗ;

аллергия на местную анестезию или ее неэффективность;

выраженный рвотный рефлекс.

Есть и противопоказания: все острые заболевания, хронические в стадии обострения.

Для того чтобы качественно и безопасно проводить лечение под наркозом, наша операционная оснащена для оказания всей реанимационной помощи: аппаратом ИВЛ последнего поколения, мониторами пульса, давления, сатурации (кислорода в крови), ЭКГ, инфузионными насосами для точного введения препаратов. И, самое главное, опытными анестезиологами-реаниматологами.

Мы применяем ингаляционный наркоз "Севоран", который обеспечивает более быстрое и плавное пробуждение, позволяет легче отходить от процедуры.

Ребенок засыпает, мы лечим зубы за один визит, просыпается он уже в палате под наблюдением. Без страха и крика. И главное — с полной безопасностью, которую обеспечивает команда профессионалов с современными материалами и оборудованием.

Лечение с седацией (применяется закись азота) — это метод для тревожных, но контактных детей, которым не нужен наркоз, но и обычное кресло пока слишком страшно. Пациент в создании, он взаимодействует с врачом, но расслаблен и не боится. Здесь опять же используем игровую форму: ребенок сам выбирает в специальном меню вкус, каким он будет дышать, — клубничка, яблоко, малина и так далее.

Мы рекомендуем седацию в следующих случаях:

ребенок боится, но идет на контакт. Закись снимает тревогу, расслабляет, но сознание остается. Это идеальный вариант для детей четырех-девяти лет с одним-двумя зубами на лечение;

повышенный рвотный рефлекс;

длительное лечение, но без большого объема (на 40–60 минут). Седация помогает расслабиться и спокойно досидеть до конца.

Если у ребенка уже был негативный опыт в другой клинике, мы часто начинаем с седации. Он понимает: "ой, а тут не больно и не страшно". После пары таких визитов многие дети готовы лечиться и без седации.

Но есть и ограничения. Такой вариант не подходит, если пациент младше трех лет, он категорически отказывается надевать маску или нужно лечить большой объем зубов. А также есть относительные противопоказания: острые респираторные инфекции с явлениями ринита (заложенность носа), аденоиды II–III степени с нарушением носового дыхания.

Лечение зубов во сне и под седацией проводится в строгом соответствии со всеми необходимыми требованиями.

— А взрослым вы зубы во сне лечите? Есть ли показания или любой желающий (и очень боящийся стоматолога) может выбрать лечение во сне?

— Конечно, лечим. Дентофобия — сильный, панический страх стоматологов. Человек годами терпит боль, не ходит к врачу, доводит зубы до полного разрушения. Наркоз или седация — иногда это единственный способ вылечить зубы без страха и паники.

Помимо этого, есть еще несколько показаний к лечению взрослых под наркозом: выраженный рвотный рефлекс, неэффективность местной анестезии, аллергия на местные анестетики, большой объем лечения, сложные хирургические вмешательства.

Методика лечения подбирается индивидуально для каждого пациента с учетом всевозможных особенностей и противопоказаний.

"СемьяДент" работает и с детьми, и со взрослыми. Мы знаем, как помочь вам вернуть здоровье зубов и красивую улыбку.

Адреса: Барнаул, ул. Балтийская, 23;

ул. Сергея Семенова, 4, стр. 2;

ул. Пролетарская, 145

Бийск, ул. Валерия Чкалова, 30

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53

Тел.: 8 980-900-78-41 ООО "АСЦ Семья"

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста