Где в Горно-Алтайске лечат кариес, ставят импланты и принимают детей и туристов?

Стоматология "СемьяДент" — одна из лучших стоматологий России 2026 по версии онлайн-журнала Startsmile Top при информационной поддержке Forbes Russia. Здесь лечат зубы, используя современное цифровое оборудование

23 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJSPuEZ

Стоматология "СемьяДент" в Горно-Алтайске / Фото: Анна Кузьмина

Зубная боль никогда не входит в планы. Она может сорвать рабочий день, поездку, отпуск и просто выбить человека из привычного ритма жизни. А еще напоминает о главном — заботу о здоровье лучше не откладывать. Решать экстренные проблемы и своевременно лечить зубы многим жителям Республики Алтай, судя по высокому рейтингу на "2ГИС" (4,9), помогает стоматология "СемьяДент" в Горно-Алтайске на Коммунистическом, 53. Это часть сети экспертных цифровых клиник для детей и взрослых, работающих также в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. Всего в команде — более 90 специалистов разных направлений: терапевты, ортопеды, хирурги, имплантологи, детские врачи и другие доктора, которые сопровождают пациента на каждом этапе лечения.

Выбор пациентов подтверждают отзывы

У клиники "СемьяДент" в Горно-Алтайске отличный, почти максимальный рейтинг (4,9 из 5) в "2ГИС". Отзывы в сервисе оставили 159 человек (практически все из них положительные), что свидетельствует о популярности клиники.

Здоровье зубов "СемьеДент" доверяют не только горожане, но и жители соседних сел, а также гости региона. Сюда приезжают пациенты из Маймы, Шебалино, Онгудая и остальных населенных пунктов Республики Алтай, а также сотрудники курорта "Манжерок".

А еще в клинику часто обращаются гости региона. Например, туристка Анастасия пишет, что во время отдыха в Горном Алтае у ребенка внезапно разболелся зуб. Семья нашла клинику, где не просто приняли в тот же день, но и без труда нашли подход к ребенку, который обычно боится стоматологов.

Детская стоматология — отдельное и очень сильное направление сети. Задача каждого специалиста "СемьиДент" — не просто вылечить зуб юному пациенту, но и снизить стресс от приема. Во время лечения детям включают мультфильмы и дают игрушки. Также доступны лечение во сне и под седацией.

«Отличный подход к детям, ребенок не боится, идет с удовольствием», — делится в отзыве мама пациента Айана.

Взрослым пациентам здесь тоже помогают с разными проблемами: лечат кариес, пульпит и периодонтит, удаляют зубы, проводят профессиональную гигиену, восстанавливают зубы с помощью протезирования и имплантации. В том числе в клинике работают с форматами "Все на 4" и "Все на 6", когда пациенту нужно вернуть не один зуб, а полноценную жевательную функцию.

В отзывах часто говорят о спокойной атмосфере и грамотных специалистах. Для стоматологии это особенно важно: многие откладывают лечение не из-за нехватки времени, а из-за страха. Пациентка Анастасия пишет: "Включили ТВ, дали антистресс в руку. Создали комфортные условия и помогли побороть все переживания перед стоматологом".

Подход к лечению в клинике выстроен так, чтобы пациент чувствовал себя максимально спокойно и уверенно. Некоторые настолько расслабляются, что успевают даже вздремнуть во время процедуры.

Стоматология "СемьяДент" в Горно-Алтайске / Фото: Анна Кузьмина

Техника помогает увидеть больше

Точное лечение начинается с диагностики. В сети "СемьяДент" используют внутриротовые сканеры — компактные камеры, которые за несколько минут создают 3Д-модель зубов. Такой способ заменяет привычные слепки, проходит комфортнее для пациента и дает врачу точные данные для плана лечения.

Диагностику дополняет визиограф — цифровой рентген. Благодаря этому врач может заметить кариес между зубами или под пломбой, проверить качество лечения каналов, оценить состояние кости, увидеть кисту или гранулему, заранее просчитать сложное удаление и проверить результат после процедуры.

Также в работе применяют микроскоп. Он помогает врачу точнее видеть сложные участки и аккуратно работать с корневыми каналами. Еще одно преимущество сети — собственная зуботехническая лаборатория.

Тем, кто планирует имплантацию, в клинике составляют подробный план и смету. Пациенты в отзывах отмечают прозрачность этапов: им заранее объясняют ход лечения, сроки и стоимость. Это помогает спокойно принять решение и понимать, что ждет на каждом приеме.

В 2026 году сеть стоматологических клиник "СемьяДент" вошла в число лидеров престижного Всероссийского рейтинга Startsmile Top 2026 ("Стартсмайл Топ"). Клиники отметили в двух номинациях "Лучшая детская стоматология" (23-е место) и "Лучшая семейная стоматология" (16-е место).

"СемьяДент" — сеть экспертных цифровых стоматологий

Адреса: Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 53 (тел.: +7980-900-7842)

Барнаул, ул. Балтийская, 23 (тел.: +7980-900-7841); ул. Сергея Семенова, 4 стр. 2; ул. Пролетарская, 145

Бийск, ул. Валерия Чкалова, 30 (тел.: +7980-900-7842)

"ВКонтакте"

"Макс"

СайтАСЦ СЕМЬЯ ООО

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста