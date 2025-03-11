Беспилотник выбил стекла в подмосковной маршрутке. Есть пострадавшие

Одна женщина получила ранение шеи, другой осколки повредили руку

11 марта 2025, 15:05, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

В подмосковном Раменском беспилотник ВСУ упал в нескольких метрах от подмосковной маршрутки. Об этом сообщает Mash.

Взрывная волна и поражающие элементы выбили стекла в транспорте.

В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них получила ранение шеи, второй осколки повредили руку.

Ранее стало известно о втором погибшем в результате массированной атаки БПЛА на российские регионы. В реанимации подмосковного Видного умер 50-летний мужчина. Врачи пытались запустить его сердце четыре раза, однако спасти пострадавшего не удалось. Также сообщалось о гибели 37-летнего охранника "Мираторга" в Домодедове.

Напомним, в ночь на 11 марта случилась самая массированная атака БПЛА ВСУ на российские регионы. Средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз массированный налет беспилотников был 1 сентября 2024 года, тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 субъектов РФ.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек, в их числе три ребенка.

На парковке "Мираторга" из-за атаки дронов вспыхнул пожар – сгорело 20 автомобилей. Железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения. Также обломки беспилотников повредили жилые дома в Москве и Московской области.

В Москве из-за атаки БПЛА закрыли четыре аэропорта: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области также пришлось временно ограничить. В данный момент поезда ходят в обычном режиме.