Без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 апреля

Утром местами ожидается туман

16 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 16 апреля в Алтайском крае обойдется преимущественно без осадков, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +12...+17 градусов. В утренние часы местами обещают туман. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер подует северо-западный, 4–9 м/с.

Синоптики также напомнили, что в Алтайском крае в период с 15 по 17 апреля местами сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса).