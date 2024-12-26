Без осадков. О погоде в Алтайском крае 26 декабря

В отдельных районах появится изморозь

26 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Деревья, покрытые снегом / Фото: Anne Nygård / unsplash.com

Днем 26 декабря в Алтайском крае не ожидается осадков. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -12...-17 градусов. Немного теплее местами будет по югу и западу: -6...-11 градусов. Без осадков. В отдельных районах ожидается изморозь, в утренние часы местами будет туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -13...-15 градусов. Осадков также не ожидается. В утренние часы изморозь. Дороги скует гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.