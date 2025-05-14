Бийский предприниматель предстал перед судом из-за взяток за незаконные испытания

Директор фирмы платил сотруднику энергокомпании, чтобы тот без соответствующих договоров проводил испытания отремонтированных трансформаторов

14 мая 2025, 19:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося ремонтом и обслуживанием силовых трансформаторов, предстал перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику энергетической компании. Об этом сообщает региональный СК.

"По данным следствия, обвиняемый предложил руководителю одного из структурных подразделений энергетической компании за денежное вознаграждение на постоянной основе проводить испытания отремонтированных фирмой трансформаторов, средств индивидуальной защиты и химического состава масел без заключения договоров на проведение таких работ и без их оплаты", – говорится в сообщении.

За совершение незаконных действий предприниматель несколько лет давал должностному лицу взятку.



Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Бийске директора крупного предприятия отправили в колонию за хищение электроэнергии.