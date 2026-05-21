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Блогер Оксана Самойлова задолжала налоговой более 3,3 миллиона рублей

С нее также продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа по делам об административных правонарушениях

21 мая 2026, 08:05, ИА Амител

Оксана Самойлова / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ
Оксана Самойлова / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ

Блогер Оксана Самойлова выплатила задолженность перед Роскомнадзором по отчислениям за рекламу в размере 714 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы. Однако долг перед ФНС у нее сохраняется — более 3,336 миллиона рублей.

Согласно данным судебных приставов, с блогера также продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа по делам об административных правонарушениях.

17 мая сообщалось, что общая сумма долга Самойловой перед ФНС и РКН превышала 4 миллиона рублей.

       

Комментарии 5

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Гость

08:18:21 21-05-2026

ну бывает.. то вам не долг в 160 рублей с бровиста требуют

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Гость

08:38:26 21-05-2026

Блогер --- может потому что Телега тормозит. Понять и простить

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Гость

08:44:34 21-05-2026

И С блогерского труда необходимо платить налоги.

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Гость

09:24:24 21-05-2026

Еще один кандидат покинуть страну.

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шутка за шуткой.

10:12:00 21-05-2026

с такими губами-какие налоги.

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