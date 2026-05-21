Блогер Оксана Самойлова задолжала налоговой более 3,3 миллиона рублей
С нее также продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа по делам об административных правонарушениях
21 мая 2026, 08:05, ИА Амител
Оксана Самойлова / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ
Блогер Оксана Самойлова выплатила задолженность перед Роскомнадзором по отчислениям за рекламу в размере 714 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы. Однако долг перед ФНС у нее сохраняется — более 3,336 миллиона рублей.
Согласно данным судебных приставов, с блогера также продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа по делам об административных правонарушениях.
17 мая сообщалось, что общая сумма долга Самойловой перед ФНС и РКН превышала 4 миллиона рублей.
08:18:21 21-05-2026
ну бывает.. то вам не долг в 160 рублей с бровиста требуют
08:38:26 21-05-2026
Блогер --- может потому что Телега тормозит. Понять и простить
08:44:34 21-05-2026
И С блогерского труда необходимо платить налоги.
09:24:24 21-05-2026
Еще один кандидат покинуть страну.
10:12:00 21-05-2026
с такими губами-какие налоги.