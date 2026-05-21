Блогер Оксана Самойлова задолжала налоговой более 3,3 миллиона рублей

С нее также продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа по делам об административных правонарушениях

21 мая 2026, 08:05, ИА Амител

Оксана Самойлова / Фото: кадр из программы "Шоу Воли" на ТНТ

Блогер Оксана Самойлова выплатила задолженность перед Роскомнадзором по отчислениям за рекламу в размере 714 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы. Однако долг перед ФНС у нее сохраняется — более 3,336 миллиона рублей.

Согласно данным судебных приставов, с блогера также продолжают принудительно взыскивать 300 рублей штрафа по делам об административных правонарушениях.

17 мая сообщалось, что общая сумма долга Самойловой перед ФНС и РКН превышала 4 миллиона рублей.