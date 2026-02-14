Оксана Самойлова сделала заявление о детях на фоне развода с Джиганом

Блогер рассказала, как видит дальнейшее общение детей с отцом

14 февраля 2026, 18:33, ИА Амител

Оксана Самойлова / Фото: стоп-кадр реалити‑шоу "Джиган и Оксана"

В одиннадцатом выпуске реалити‑шоу "Джиган и Оксана" блогер Оксана Самойлова поделилась своим видением того, как будет выстраиваться общение детей с отцом после развода.

Звезда подчеркнула, что не планирует препятствовать встречам, и убеждена, что дети сами определят, где им комфортнее находиться. Самойлова также рассказала, что не все дети в семье пока осведомлены о расставании родителей.

«Я делить детей не собираюсь. Где детям будет классно, там они и будут жить. Про развод знают Ари и Лея. Мая, предполагаю, что догадывается, что что‑то пошло не так. Давидка — нет. Лее тяжелее всех: она у Дениса любимая дочка», — пояснила она.

Свою точку зрения о причинах распада семьи в том же выпуске озвучил и Джиган (настоящее имя — Денис Устименко‑Вайнштейн). По мнению музыканта, в сложившейся ситуации виноваты психологи.

Он считает, что специалисты этой профессии формируют в обществе представление о разводе как о чем‑то нормальном и модном, тем самым подрывая традиционные семейные ценности.