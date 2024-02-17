Более 600 тысяч рублей потратят на подготовку к паводку в поселках Барнаула

Подрядчик будет трудиться до 1 мая 2024 года

17 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Паводок в Барнауле / Фото: amic.ru

На противопаводковые мероприятия в нескольких барнаульских селах и поселках в 2024 году потратят 614 тысяч рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Закупка появилась на портале еще 2 февраля. Начальную цену лота обозначили в 630 тысяч рублей. Желающие подавали заявки до 14 февраля, а 16 февраля подвели итоги закупки. Всего на аукцион заявилось две компании. Одна предложила 617 тысяч рублей, а вторая – 614 тысяч рублей. Последняя победила.

Контракт предполагает работы на 24 участках в Научном Городке, Березовке, в селе Гоньба, поселке Землянуха и в Казенной заимке.

Подрядчик приступит к выполнению работ с момента заключения контракта и будет трудиться до 1 мая 2024 года. Контракт будет действовать до 1 июля 2024 года.

Напомним, что в этом году подготовка к паводку в Барнауле начнется раньше обычного из-за аномальных условий нынешней зимы, сообщил глава города Вячеслав Франк. 13 февраля он дал задание районным администрациям готовиться к противопаводковым мероприятиям. Особое внимание городские власти уделят состоянию гидротехнических сооружения, работам по отведению склоновых стоков, откачке воды с низменности и отсыпке мест возможного подтопления.

В прошлом году на противопаводковые мероприятия в поселках потратили 630 тысяч рублей. Всего на борьбу с паводками в краевой столице тогда потратили 15 млн рублей.