Барнаул начнет подготовку к весеннему паводку раньше обычного

В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий

13 февраля 2024, 15:35, ИА Амител

Река Обь в Барнауле / Фото: Фото: Мария Карташова, Марина Оськина

Подготовка к паводку начнется в Барнауле раньше обычных сроков из-за аномальных условий нынешней зимы, которые могут негативно повлиять на прохождение ледохода. В связи с этим мэр города Вячеслав Франк на оперативном совещании 13 февраля дал задание районным администрациям начать подготовку к проведению противопаводковых мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Особое внимание в этот период традиционно в городе уделяют состоянию гидротехнических сооружений, работам по отведению склоновых стоков, откачке воды с низменности и отсыпке мест возможного подтопления. Весь комплекс мер по вопросам подготовки к пропуску ледохода и паводковых вод в краевой столице обсудят в ближайшее время на совещании с участием профильных комитетов и служб, а также районных администраций.

Обсудили на селекторном совещании и серьезное ухудшение погоды, которое прогнозируют синоптики днем 14 и сутки 15 февраля. В краевой столице ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, порывы ветра до 24 метров в секунду и дальнейшее похолодание до -15…-17 градусов.

Все службы Барнаула к работе в сложных метеоусловиях, по словам замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Татьянина, готовы. Вячеслав Франк поставил задачу перед районными администрациями и профильными комитетами обеспечить готовность необходимых сил и средств для бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения и оперативного устранения аварийных и нештатных ситуаций. Особое внимание он потребовал уделить очистке кровель домов, содержанию ветхого и аварийного жилья.

С докладом об исполнении бюджета на совещании также выступила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина. Кроме того, спикер рассказала об итогах конкурсного отбора по проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2024 году, которые подвела региональная межведомственной комиссия.

"Среди победителей – девять инициативных проектов от города Барнаула. Это асфальтирование дорог по ул. Шоссейной (в границах ул. Петербургской и ул. Кристальной) в с. Власиха Индустриального района и по ул. Извековской в п. Березовка Ленинского района; щебенение дорожного полотна в Центральном районе: от ул. Тенистой, 3 до ул. Весенней, 16 в п. Мохнатушка, между улицами Сибирская Долина, 52 до ул. Змеиногорской, 73 в п. Бельмесево, по ул. Волжской (от ул. Ржевской, 30а до ул. Волжской, 13) в п. Борзовая Заимка, ул. Набережной в п. Черницк, по ул. Ивкина на ст. Ползуново", – рассказала Шернина.

Кроме того, в числе победивших инициативных проектов – монтаж уличного освещения по ул. Мира, Молодежной в с. Гоньба Ленинского района и обустройство универсальной спортивной площадки по ул. Каменной в мкр-не Благодатное в п. Центральном Центрального района.