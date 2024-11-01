"Будет катастрофа". Эксперты о предложении ограничить продажу алкоголя до двух часов

Специалисты в беседе с amic.ru отметили, что нельзя людей лишать возможности свободно купить, скажем, бутылку пива

01 ноября 2024, 10:20, ИА Амител

Бутылки / Фото: Adam Wilson / unsplash.com

В Госдуме предложили ограничить до двух часов продажу алкоголя в магазинах. Как заявили опрошенные amic.ru эксперты, такие инициативы не дадут положительного результата, и это доказывает опыт российской и мировой истории.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать торговлю спиртным: сначала – до пяти часов, а потом – до двух. Причем так должно быть не только по будням, но и по выходным. Таким образом он поддержал инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщившего, что региональные власти собираются с 1 марта 2025 года установить время продажи алкогольных напитков с 12 до 14 часов в будние дни, а в выходные сохранить прежний режим.Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что инициатива Хамзаева не пройдет.

"Ее даже никто рассматривать не будет. Об этом в завуалированной форме дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что это прерогатива местных органов власти. Есть негативный исторический опыт Советского Союза, других стран. У нас имеются ортодоксальные религиозные регионы, Чечня и Ингушетия, где подобная мера выглядит нормальной. При этом в других мусульманских субъектах Федерации, Татарстане, Башкирии, Дагестане, подобных шагов не предпринимается", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Эксперт расценивает как саморекламу заявления Филимонова и Хамзаева:

"Хамзаев на борьбе за трезвость карьеру сделал: он стал депутатом Госдумы. А губернатор провел пиар-акцию – если раньше мы знали вологодские масло и молоко, знаменитые кружева, песню "Вологда" ансамбля "Песняры", то теперь страна знает имя и отчество губернатора области".

Политолог Константин Калачев также сомневается, что инициатива Хамзаева встретит поддержку в Госдуме:

"Он известный борец за трезвость, поэтому она в русле его деятельности. Однако сомнительно, что депутаты рискнут ее поддержать. Более того, она не пройдет и в самой Вологодской области, это может вызвать непредсказуемые последствия. Мы помним по нашей истории, чем такие масштабные ограничения заканчивались, вспомним "сухой закон" в Российской империи в годы Первой мировой войны или антиалкогольную кампанию Горбачева – это приводило к катастрофе".

Калачев назвал причину, по которой подобные действия властей, по его мнению, могут вызвать резкое неприятие в обществе: