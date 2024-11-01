"Будет катастрофа". Эксперты о предложении ограничить продажу алкоголя до двух часов
Специалисты в беседе с amic.ru отметили, что нельзя людей лишать возможности свободно купить, скажем, бутылку пива
01 ноября 2024, 10:20, ИА Амител
В Госдуме предложили ограничить до двух часов продажу алкоголя в магазинах. Как заявили опрошенные amic.ru эксперты, такие инициативы не дадут положительного результата, и это доказывает опыт российской и мировой истории.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать торговлю спиртным: сначала – до пяти часов, а потом – до двух. Причем так должно быть не только по будням, но и по выходным. Таким образом он поддержал инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, сообщившего, что региональные власти собираются с 1 марта 2025 года установить время продажи алкогольных напитков с 12 до 14 часов в будние дни, а в выходные сохранить прежний режим.Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз уверен, что инициатива Хамзаева не пройдет.
"Ее даже никто рассматривать не будет. Об этом в завуалированной форме дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что это прерогатива местных органов власти. Есть негативный исторический опыт Советского Союза, других стран. У нас имеются ортодоксальные религиозные регионы, Чечня и Ингушетия, где подобная мера выглядит нормальной. При этом в других мусульманских субъектах Федерации, Татарстане, Башкирии, Дагестане, подобных шагов не предпринимается", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Эксперт расценивает как саморекламу заявления Филимонова и Хамзаева:
"Хамзаев на борьбе за трезвость карьеру сделал: он стал депутатом Госдумы. А губернатор провел пиар-акцию – если раньше мы знали вологодские масло и молоко, знаменитые кружева, песню "Вологда" ансамбля "Песняры", то теперь страна знает имя и отчество губернатора области".
Политолог Константин Калачев также сомневается, что инициатива Хамзаева встретит поддержку в Госдуме:
"Он известный борец за трезвость, поэтому она в русле его деятельности. Однако сомнительно, что депутаты рискнут ее поддержать. Более того, она не пройдет и в самой Вологодской области, это может вызвать непредсказуемые последствия. Мы помним по нашей истории, чем такие масштабные ограничения заканчивались, вспомним "сухой закон" в Российской империи в годы Первой мировой войны или антиалкогольную кампанию Горбачева – это приводило к катастрофе".
Калачев назвал причину, по которой подобные действия властей, по его мнению, могут вызвать резкое неприятие в обществе:
"Это, по сути, лишение человека субъектности. У нас и без того рядовой гражданин во многом лишен таковой, поскольку многие решения без его ведома принимают вышестоящие лица. А если его еще и лишат возможности свободно купить, скажем, бутылку пива, это может вызвать у сограждан очень серьезное возмущение".
10:30:52 01-11-2024
Еще ограничить до двух часов в сутки возможность воровать. И всё, трындец!
11:22:24 01-11-2024
Гость (10:30:52 01-11-2024) Еще ограничить до двух часов в сутки возможность воровать. И... Успеем.
10:31:37 01-11-2024
"Хамзаев на борьбе за трезвость карьеру сделал: он стал депутатом Госдумы.----Вот с этого и надо было начинать. Наверное в совет федерации лезет.
10:32:50 01-11-2024
Еще можно по талонам продавать, 2 бутылки в месяц, водка/вино/пиво/шампанское.
10:44:53 01-11-2024
Если подумать о том, какого количества денег недосчитается государство, то сразу будет понятно, что никто на это не пойдет. Ибо государство изо всех сил эти деньги сейчас добывает, налоги вон подымает. А тут раз - и откажется от приличной такой суммы в бюджете, ага.
10:47:45 01-11-2024
Что? Опять в сарайке самогон гнать ?
13:59:59 01-11-2024
ППШариков (10:47:45 01-11-2024) Что? Опять в сарайке самогон гнать ?...
Не надо ничего ограничивать! Наоборот, процесс надо углубить и расширить! Только не в сарайке и не самогон, а высококачественный виски! В зерновом крае сам бог велел это делать. Ведь всё для этого есть, и сырьё , и современное оборудование, и технологии! Не ленитесь, и не надо будет в магазине суррогаты покупать.
15:27:19 01-11-2024
Гость (13:59:59 01-11-2024) Не надо ничего ограничивать! Наоборот, процесс надо угл... Не))) Виски это не моё, "слаще" русской водки ничего не встречал.
10:55:22 01-11-2024
антиалкогольную кампанию Горбачева – это приводило к катастрофе".
Это он намекает на развал СССР? Притянуто даже не за уши!
10:59:05 01-11-2024
Опыт сухих законов в США и СССР ничему не учит.
11:16:09 01-11-2024
Чем больше ГД будет принимать дурацких законов, тем ближе её конец
11:19:58 01-11-2024
Вот не надо по талонам, пожалейте людей! У мамы в кладовке до сих пор ящик талонной хранится с головкой залитой сургучём ...
11:28:28 01-11-2024
Гость (11:19:58 01-11-2024) Вот не надо по талонам, пожалейте людей! У мамы в кладовке д... "Талонная" без сургуча была, его в конце 60х заменили "бескозыркой" и "винтом"
11:30:24 01-11-2024
Гость (11:19:58 01-11-2024) Вот не надо по талонам, пожалейте людей! У мамы в кладовке д... Неправда ваша, сургучом ещё при хруще запечатывали , в простонародье назывался "сучёк". А талоны при мишки меченом ввели
12:02:20 01-11-2024
Пьянство - это социальный бич и это уже аксиома ,нет наши думцы продолжают играть в кошки мышки ,есть горький опыт многих стран о введении ограничения продаж алкоголя и тем не менее мы продолжаем наступать на эти грабли , пора бы об этом забыть ,а заниматься реальными вопросами которые улучшают быт и жизнь населения России .
12:51:22 01-11-2024
Гость (12:02:20 01-11-2024) Пьянство - это социальный бич и это уже аксиома ,нет наши ду... Это вы сейчас что, им предложили реально поработать? Фантазер, ты меня называла... (с)
13:13:48 01-11-2024
Запрещать нельзя Нужно улучшать жизнь людей Только тогда люди бросят пить водку
15:00:29 01-11-2024
волк (13:13:48 01-11-2024) Запрещать нельзя Нужно улучшать жизнь людей Только тогда люд...
На жизнь не жалуюсь, достаток гораздо выше среднего. Но спиртное люблю употреблять.
15:02:16 01-11-2024
волк (13:13:48 01-11-2024) Запрещать нельзя Нужно улучшать жизнь людей Только тогда люд... Вы это серьезно ? По вашему хорошо живущие не пьют ? Или бутылка виски в день не считается ?
15:24:16 01-11-2024
Речь не идёт о отдельных личностях Речь идёт о людях с нормальным пониманием жизни
15:41:41 01-11-2024
Ну и конечно никто из под полы продавать в 2 раза дороже не будет ага
16:28:56 01-11-2024
ну да ну да
а энергетики и смеси курительные в полном выборе в любое время да? чуете кто проталкивает тему?