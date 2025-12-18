НОВОСТИЭкономика

Более половины опрошенных не стали бы встречаться с партнером, интересующимся эзотерикой

Россиян не привлекают те, кто читает литературу, связанную с высшими силами

18 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Исследование РБК показывает, что литературные вкусы способны как сблизить людей, так и стать препятствием в начале отношений. Опрос выявил, что 67% мужчин и 41% женщин не стали бы строить романтические отношения с человеком, увлекающимся эзотерической литературой.

Также практически треть опрошенных заявили о нежелании заводить отношения с фанатами манги и комиксов. Однако некоторые книги, наоборот, способны вызвать симпатию. В перечень произведений, располагающих к себе, вошли "Мастер и Маргарита", "Властелин колец", "Маленький принц" и серия книг о Гарри Поттере.

Комментарии 4

Avatar Picture
гость

15:23:18 18-12-2025

бред
или прощупывают отношение людей к эзотерике?
сейчас начнут языком чесать

Avatar Picture
Гость

15:52:02 18-12-2025

гость (15:23:18 18-12-2025) бредили прощупывают отношение людей к эзотерике?сейч...
Вообще-то неплохой способ проверить собеседника на адекватность и интеллект

Avatar Picture
Гость

16:10:41 18-12-2025

Книги а-ля фэнтези - норм, а астрология напрягает?))) Попахивает раздвоением личности.

Avatar Picture
Гость

16:43:38 18-12-2025

50% не интересуются эзотерикой, значит, другие 50% найдут себе пару в своей категории)))

