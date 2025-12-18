Более половины опрошенных не стали бы встречаться с партнером, интересующимся эзотерикой

Россиян не привлекают те, кто читает литературу, связанную с высшими силами

18 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Исследование РБК показывает, что литературные вкусы способны как сблизить людей, так и стать препятствием в начале отношений. Опрос выявил, что 67% мужчин и 41% женщин не стали бы строить романтические отношения с человеком, увлекающимся эзотерической литературой.

Также практически треть опрошенных заявили о нежелании заводить отношения с фанатами манги и комиксов. Однако некоторые книги, наоборот, способны вызвать симпатию. В перечень произведений, располагающих к себе, вошли "Мастер и Маргарита", "Властелин колец", "Маленький принц" и серия книг о Гарри Поттере.