Более половины опрошенных не стали бы встречаться с партнером, интересующимся эзотерикой
Россиян не привлекают те, кто читает литературу, связанную с высшими силами
18 декабря 2025, 14:05, ИА Амител
Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Исследование РБК показывает, что литературные вкусы способны как сблизить людей, так и стать препятствием в начале отношений. Опрос выявил, что 67% мужчин и 41% женщин не стали бы строить романтические отношения с человеком, увлекающимся эзотерической литературой.
Также практически треть опрошенных заявили о нежелании заводить отношения с фанатами манги и комиксов. Однако некоторые книги, наоборот, способны вызвать симпатию. В перечень произведений, располагающих к себе, вошли "Мастер и Маргарита", "Властелин колец", "Маленький принц" и серия книг о Гарри Поттере.
15:23:18 18-12-2025
бред
или прощупывают отношение людей к эзотерике?
сейчас начнут языком чесать
15:52:02 18-12-2025
Вообще-то неплохой способ проверить собеседника на адекватность и интеллект
16:10:41 18-12-2025
Книги а-ля фэнтези - норм, а астрология напрягает?))) Попахивает раздвоением личности.
16:43:38 18-12-2025
50% не интересуются эзотерикой, значит, другие 50% найдут себе пару в своей категории)))