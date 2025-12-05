Большинство россиян начинает есть купленные продукты по дороге домой
Каждый четвертый делает это регулярно
05 декабря 2025, 16:11, ИА Амител
Согласно результатам исследования, проведенного сервисом "Пакет" от Х5, значительное число граждан России (84%) хотя бы единожды начинали есть приобретенные продукты, не доходя до дома, сообщает "Газета.ru".
«Регулярно так поступает каждый четвертый участник опроса. В 48% случаев это случается периодически, в 27% – крайне редко», - отмечает издание.
Наиболее часто люди начинают есть продукты, находясь в пути (55%) или сразу после выхода из торговой точки (23%). В качестве "дорожного" перекуса наибольшей популярностью пользуются: шоколадные изделия и печенье (62%), мороженое (62%), питьевая вода (53%), хлебобулочные изделия (51%). Также пользуются спросом снеки (35%), фрукты (34%) и сладкие газированные напитки (34%).
17:27:03 05-12-2025
Бред какой-то, никогда купленные продукты по дороге не ел, даже хлеб в детстве
21:28:32 05-12-2025
Часто покупаю воду , если нет с собой , и вдруг "заплохело", забыла поесть и ушла из дома. Или йогурт в бутылке на перекус. Хлеб в детстве по дороге домой - обязательно. И не обязательно быть таким категоричным. Мы все разные. Около училища на Сухова есть Магнит, студенты ежедневно едят около магазина.
11:13:41 06-12-2025
Рыбу замороженую никто не пробовал погрузить?