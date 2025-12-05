Большинство россиян начинает есть купленные продукты по дороге домой

Каждый четвертый делает это регулярно

05 декабря 2025, 16:11, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Согласно результатам исследования, проведенного сервисом "Пакет" от Х5, значительное число граждан России (84%) хотя бы единожды начинали есть приобретенные продукты, не доходя до дома, сообщает "Газета.ru".

«Регулярно так поступает каждый четвертый участник опроса. В 48% случаев это случается периодически, в 27% – крайне редко», - отмечает издание.

Наиболее часто люди начинают есть продукты, находясь в пути (55%) или сразу после выхода из торговой точки (23%). В качестве "дорожного" перекуса наибольшей популярностью пользуются: шоколадные изделия и печенье (62%), мороженое (62%), питьевая вода (53%), хлебобулочные изделия (51%). Также пользуются спросом снеки (35%), фрукты (34%) и сладкие газированные напитки (34%).