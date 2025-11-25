"Фильмы ужасов могут испортить вкус еды"

Из-за трапезы под хоррор еда может показаться более пресной

25 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Кино, кинотеатры / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Просмотр хоррор-фильмов во время еды способен притупить вкусовые ощущения, но при этом увеличить количество потребляемой пищи. Такое мнение высказала кандидат психологических наук Хармехак Сингх из Ливерпульского университета Хоуп в интервью изданию The Conversation.

По мнению эксперта, отрицательные эмоции, такие как испуг, беспокойство и напряжение, снижают способность чувствовать приятные вкусы.

«В такие моменты организм переходит в состояние повышенной готовности, а не наслаждения: гормоны стресса сужают фокус внимания, и чувство вкуса становится менее важным. Именно поэтому еда во время стресса может казаться почти лишенной вкуса», – пояснила специалист.

Психолог ссылается на результаты исследования, опубликованные в 2021 году. Исследование продемонстрировало: люди, смотревшие фильм ужасов во время эксперимента, оценивали сладость сока ниже, чем участники, которым показывали комедию или документальный фильм. Кроме того, испытуемые из группы, просматривавшей ужасы, выпили больше сока, возможно, пытаясь ощутить вкус, который мозг в данный момент воспринимал слабее.