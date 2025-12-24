Большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году
При этом россияне ждут достижения целей, поставленных президентом при объявлении СВО
24 декабря 2025, 16:53, ИА Амител
Более половины жителей России рассчитывают на завершение специальной военной операции в следующем году. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ, изучившие общественные ожидания, пишут "Ведомости".
Согласно опросу, надежду на окончание спецоперации в 2026 году выразили 55% респондентов. Как отмечают эксперты, этот вопрос продолжает оставаться ключевым для россиян.
«Все остальное – внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы – воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан», – подчеркивается в исследовании.
Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил устойчивый интерес россиян к теме СВО. По его словам, граждане ждут ее завершения на условиях, изначально заявленных президентом Владимиром Путиным в качестве целей операции. В их числе защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Согласно другому опросу ВЦИОМ, 78,3% россиян выразили доверие президенту России Владимиру Путину, не доверяют ему 16,6% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,9% россиян, недоверие выразили 20,1%.
17:17:48 24-12-2025
Знаете ВЦИОМ а мы вам верим ...
18:26:54 24-12-2025
Я думаю по этому вопросу что-то значимое и важное может случиться в декабре 2026 г.
20:27:33 24-12-2025
Официальные источники вообще на победу не нацелены, им важен сам процесс.
11:22:46 25-12-2025
Война - это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного класса на смерть (с)
12:39:40 25-12-2025
Вот это самое главное и правдивое.