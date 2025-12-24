Большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году

При этом россияне ждут достижения целей, поставленных президентом при объявлении СВО

24 декабря 2025, 16:53, ИА Амител

Опрос общественного мнения / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / аmic.ru

Более половины жителей России рассчитывают на завершение специальной военной операции в следующем году. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ, изучившие общественные ожидания, пишут "Ведомости".

Согласно опросу, надежду на окончание спецоперации в 2026 году выразили 55% респондентов. Как отмечают эксперты, этот вопрос продолжает оставаться ключевым для россиян.

«Все остальное – внешняя политика, санкции, экономика, социальные темы – воспринимается как фрагментарное по отношению к главному вопросу, который волнует сограждан», – подчеркивается в исследовании.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил устойчивый интерес россиян к теме СВО. По его словам, граждане ждут ее завершения на условиях, изначально заявленных президентом Владимиром Путиным в качестве целей операции. В их числе защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Согласно другому опросу ВЦИОМ, 78,3% россиян выразили доверие президенту России Владимиру Путину, не доверяют ему 16,6% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,9% россиян, недоверие выразили 20,1%.