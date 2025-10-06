"Тратят 17 дней на перекуры". Россиянам с пагубной привычкой все тяжелее найти работу
06 октября 2025, 17:45, ИА Амител
На рынке труда все чаще появляются вакансии с пометкой "не курить" – работодатели стали отказывать соискателям именно из-за этой привычки, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".
Как подсчитали эксперты, за год курящий сотрудник тратит на перекуры в среднем 17 рабочих дней. Если выйти на улицу шесть раз по пять минут, то за день это полчаса, за неделю – два с половиной часа, а в год набегает 138 часов, ушедших не на работу, а на сигареты.
Кроме потерь времени, компании несут и дополнительные расходы на медицинскую страховку. Курящие сотрудники чаще сталкиваются с простудами и болезнями сердца, что делает их менее выгодными для работодателей. По словам HR-специалиста Зулии Лоиковой, у таких людей больше уходит времени на включение в рабочий процесс, они быстрее теряют концентрацию и становятся раздражительными без привычной дозы никотина.
Курение также создает почву для конфликтов в коллективах: коллеги жалуются на запах и на то, что часть команды регулярно отсутствует на рабочем месте. Все это в совокупности делает вредную привычку все менее совместимой с современными требованиями работодателей.
Да цепью к станку приковать, чтоб не отвлекался раб. И плетью погонять.
18:13:13 06-10-2025
В итоге "коллектив" подбирается тот ещё: не пьют, не курят, только, знай, друг за другом следят и жалуются начальству...🤣
18:34:03 06-10-2025
Ага, бухгалтериям или кадровичкам скажите с их вечными чай/кофе/у нас обед зайдите завтра расскажите.
Как зам главинженера скажу - курящие работники эффективнее в разы. Голова по иному думает и кровь за время походов разгоняется.
А "HR-специализдов" сиречь кадровичек, надо гонять помойными тряпками по мармызе за абсолютной неэффективностью
09:51:20 07-10-2025
Гость (18:34:03 06-10-2025) Ага, бухгалтериям или кадровичкам скажите с их вечными чай/к... Как главный инженер крупного предприятия скажу - задолбался уже гонять курильщиков с их постоянными перекурами, дело не движется, а они курят постоянно. Эффективность их работы ниже существенно по сравнению с некурящими. Выгнал бы всех курильщиков даже не задумываясь, да жаль заменить пока некем, очередь не стоит. Потому курильщик если хочет курить в рабочее время - остается вечером и доделывает то что должен был сделать за время своих перекуров, не хочет доделывать - лишается премии, все просто.
18:35:25 06-10-2025
Сам не курю лет 10. Кроме неудобств для коллег, всё чушь. По ТБ положены перерывы. В туалет сходить, в теннис поиграть, покурить, или поковырять в носу - не важно. Лучше, конечно, разминку сделать, но не часто это видел на практике. Но перерыв положен! И никакой экономии от его отсутствия нет. Замученный сотрудник не означает больше прибыли.
По факту, никотин помогает концентрации и выносливости. Жаль, что за счёт здоровья в длительной перспективе и доставляет неудобства окружающим - с этим не поспоришь.
Часто в курилке в неформальной обстановке приходят креативные идеи и вопросы решаются более эффективно. Так что, повторюсь, все аргументы, кроме вреда здоровью и коллегам - притянуты.
09:56:29 07-10-2025
Гость (18:35:25 06-10-2025) Сам не курю лет 10. Кроме неудобств для коллег, всё чушь. По... Вранье все до последнего слова, куриль9щик абсолютно неэффективный работник, не надо сказки тут рассказывать. И вонищу свою еще в кабинет тащит, все остальные должны нюхать его вонючее г....
19:01:53 06-10-2025
В условиях дефицита кадров уже не приходиться сильно выбирать, прошли те времена когда на работу требовались технички с высшим образованием, сейчас даже иммигранты не идут работать техничками, а малый бизнес разобрал всех пенсионеров на работу.
19:03:38 06-10-2025
Знакомый рассказывал, что на одном крупном предприятии, Алтайвагон называется, некурящим работникам к зарплате идёт премия, было 500 руб. Информация не проверенная. Хотя логичней было бы курящим доплатить на сигареты).
20:33:23 06-10-2025
Гость (19:03:38 06-10-2025) Знакомый рассказывал, что на одном крупном предприятии, Алта... Насколько помню, премию "за некурю" замылили через несколько месяцев. 😁
09:52:50 07-10-2025
Гость (19:03:38 06-10-2025) Знакомый рассказывал, что на одном крупном предприятии, Алта... Курящим надо удерживать из зарплаты пропорционально их времени на перекуры
10:10:48 07-10-2025
Гость (09:52:50 07-10-2025) Курящим надо удерживать из зарплаты пропорционально их време... А всем остальным за чай, кофе, размяться? Тоже удерживать?
Так правильно в первом комменте, цепью или наручниками к станку или столу, что бы не ходил никуда.
Ах да, забыли посчитать, а сколько уходит у девочек в клозетах? 10-12 дней в год?
А у всех коллег из темы обсудить слухи и перемыть кости? тоже дней 5-8 в год
Чай, кофе, печеньки, размяться, туалет, поговорить, переодеться, переобуться, и т.п. без курения набирается дней так 20-30 в год.
А вы на курящих напали. Как говорил один умный человек, в чужом глазу соринку видите, а в своём бревна не замечаете.
11:43:43 07-10-2025
Главное, чтобы специалист был хороший и как человек уживался со всеми. Есть народ, что и курит и прибухивает, но золотые руки и креативный подход - никому не отдадим такого!
14:47:03 09-10-2025
Объем акцизного сбора в 2025г. превысит бюджет системы здравоохранения РФ - так что, курильщики содержат всю медицину, в отличии от наркоманов.