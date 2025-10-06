"Тратят 17 дней на перекуры". Россиянам с пагубной привычкой все тяжелее найти работу

Курение также создает почву для конфликтов в коллективах

На рынке труда все чаще появляются вакансии с пометкой "не курить" – работодатели стали отказывать соискателям именно из-за этой привычки, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Как подсчитали эксперты, за год курящий сотрудник тратит на перекуры в среднем 17 рабочих дней. Если выйти на улицу шесть раз по пять минут, то за день это полчаса, за неделю – два с половиной часа, а в год набегает 138 часов, ушедших не на работу, а на сигареты.

Кроме потерь времени, компании несут и дополнительные расходы на медицинскую страховку. Курящие сотрудники чаще сталкиваются с простудами и болезнями сердца, что делает их менее выгодными для работодателей. По словам HR-специалиста Зулии Лоиковой, у таких людей больше уходит времени на включение в рабочий процесс, они быстрее теряют концентрацию и становятся раздражительными без привычной дозы никотина.

Курение также создает почву для конфликтов в коллективах: коллеги жалуются на запах и на то, что часть команды регулярно отсутствует на рабочем месте. Все это в совокупности делает вредную привычку все менее совместимой с современными требованиями работодателей.