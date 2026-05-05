Жители Новоалтайска жалуются на огромные кучи мусора по всему городу
Местные власти направили региональному оператору уведомление о необходимости уборки
05 мая 2026, 18:32, ИА Амител
Жители Новоалтайска и Белоярска жалуются на свалки вокруг контейнерных площадок, об этом они пишут в соцсетях с просьбой к властям принять меры. Кучи мусора замечены на ул. Майской, ул. Мичурина, ул. Барнаульской, ул. Розы Люксембург, ул. Анатолия и т.д.
«Такие завалы практически по всему Новоалтайску: ул. Розы Люксембург, ул. Анатолия. Куда смотрят наша власть и депутаты?!» – пишет в комментариях одна из жительниц.
Администрация Новоалтайска отвечает там же, в комментариях, что не имеет полномочий по уборке ТКО и контролю за работой регоператора. Местные власти добавляют, что направили региональному оператору уведомление о необходимости уборки, но такие ответы не удовлетворяют жителей.
«Почему не ставят дополнительные баки? Раз мусор приходится жителям возле баков оставлять, потому что все заполнены, значит это количество баков не соответствует потребностям», – задается вопросом еще одна горожанка.
Жители отмечают, что по городу активно проводятся субботники, но мусор после них также не вывозят.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске на территории четвертого кладбища вновь образовалась крупная свалка рядом с захоронениями — местные жители жалуются, что мусор скапливается практически у могил и ситуация повторяется из года в год.
19:07:50 05-05-2026
Я, в Барнауле видел на Змеиногорском тракте, возле ЖК мусорные контейнеры. Даже сразу сосчитать трудно, но больше пятидесяти. А в Алтайке по два бака поставили на микрорайон для видимости, а деньги собирают за мусор по-настоящему. И что это за беззубая власть, это не наши полномочия, мы им отправили уведомление. У вас есть рычаги - это вся государственная машина. Мусор неделю лежит, нет намёка на уборку. Уже спецназ, ОМОН и прокуратура должны делать обыск у оператора, мусорного короля!.
22:26:30 05-05-2026
Гость (19:07:50 05-05-2026) Я, в Барнауле видел на Змеиногорском тракте, возле ЖК мусорн... Сколько народу в ЖК живет и сколько в Чесноковке? В нашем краю чисто, а вот на въезде из центра живут свиноты и мусор не успевают вывозить.
19:23:40 05-05-2026
Сначала закрыли городскую свалкув трех километрах от города, теперь приходится вывозить на свалку ТБО в Барнауле, у Крематорияа это тридцать км от Алтайки. Странно, и почему же город заполнил я мусором?
22:31:57 05-05-2026
Гость (19:23:40 05-05-2026) Сначала закрыли городскую свалкув трех километрах от города,... Жильцам окрестным было не комфортно. Жалобы писали только так, то им воняет в санатории Лесной бор, то они против расширения, а полигон в существующем размере уже не мог принимать мусор. Возле поселка Новый тоже жители бунтовали - не позволим! Костьми ляжем! В расширении было отказано вот и результат. Кушайте на здоровье, не обляпайтесь. .
23:18:20 05-05-2026
Администрация Новоалтайска отвечает там же, в комментариях, что не имеет полномочий по уборке ТКО и контролю за работой регоператора.
А зачем тогда содержать эту свору дармоедов?
23:22:49 05-05-2026
Что мешает это работу делать в две смены или более того круглосуточно? И почему наши власти показывают свою беззубость? Опять нужно напрягать прокуратуру (волшебника в голубом вертолёте)?
08:11:41 06-05-2026
Гость (23:22:49 05-05-2026) Что мешает это работу делать в две смены или более того круг... Ну для начала мало желающих работать на мусоре. Особенно ночью, особенно на полигоне. Да и вы будете ныть, что по ночам шуино и контейнеры хлопают, машины гудят.
08:02:38 06-05-2026
Люди должны радоваться мусорной реформе, а они только жалуются не благодарные!!! 👏👏👏👏🤪
09:36:41 06-05-2026
пффф...барнаул завален мусором, контейнеры повсюду полные. А тут алтайка....
экосоюз не справляется со своими обязатлеьствами, и так как он монополист, и к этой кормушке поставили свыше, то и отказаться от него нельзя и надавить нечем, у властей нет рычагов, и заменить нельзя, родственничек при нынешней власти несмеащаем.
12:43:12 07-05-2026
Гость (19:07:50 05-05-2026) Я, в Барнауле видел на Змеиногорском тракте, возле ЖК мусорн... Оплачивайте ВСЕ, и вовремя! А то платить не хотим, а нужно, чтобы все было вывезено! Начисление по нормативу, но народ скрывает фактическое проживание! И еще, то что вы проводите субботники и складируете растительный мусор, это не есть ТКО и рег.оператор ЭТО не вывозит! Сначала почитайте правила, потом выступайте!