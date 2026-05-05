Жители Новоалтайска жалуются на огромные кучи мусора по всему городу

Местные власти направили региональному оператору уведомление о необходимости уборки

05 мая 2026, 18:32, ИА Амител

Гора мусора в Новоалтайске / Фото: "Город Новоалтайск", "Это Новоалтайск детка"

Жители Новоалтайска и Белоярска жалуются на свалки вокруг контейнерных площадок, об этом они пишут в соцсетях с просьбой к властям принять меры. Кучи мусора замечены на ул. Майской, ул. Мичурина, ул. Барнаульской, ул. Розы Люксембург, ул. Анатолия и т.д.

«Такие завалы практически по всему Новоалтайску: ул. Розы Люксембург, ул. Анатолия. Куда смотрят наша власть и депутаты?!» – пишет в комментариях одна из жительниц.

Администрация Новоалтайска отвечает там же, в комментариях, что не имеет полномочий по уборке ТКО и контролю за работой регоператора. Местные власти добавляют, что направили региональному оператору уведомление о необходимости уборки, но такие ответы не удовлетворяют жителей.

«Почему не ставят дополнительные баки? Раз мусор приходится жителям возле баков оставлять, потому что все заполнены, значит это количество баков не соответствует потребностям», – задается вопросом еще одна горожанка.

Жители отмечают, что по городу активно проводятся субботники, но мусор после них также не вывозят.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске на территории четвертого кладбища вновь образовалась крупная свалка рядом с захоронениями — местные жители жалуются, что мусор скапливается практически у могил и ситуация повторяется из года в год.