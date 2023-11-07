НОВОСТИПроисшествия

Бойцы ВСУ и сотрудники СБУ подрались из-за песен Михаила Круга

Несколько человек уехали с места потасовки на скорой помощи

07 ноября 2023, 20:05, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Служащие ВСУ и сотрудники СБУ подрались в одном из кафе Винницы из-за песен Михаила Круга. Об этом сообщает издание "Страна". 

Сотрудники СБУ в одном из залов включили песню Михаила Круга, что возмутило военнослужащих, находившихся в соседнем зале.

Девушка из возмущенной компании обратилась к работникам ресторана, а затем вызвала правоохранителей, но они также не приняли никаких мер.

В результате между отдыхающими произошла драка, некоторые из участников которой уехали из ресторана на скорой помощи. 

Полиция возбудила дело о хулиганстве.

Происшествия

Комментарии 6

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Знающий

21:47:42 07-11-2023

Шансона на мове нэмае?

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Гость

08:16:13 08-11-2023

Знающий (21:47:42 07-11-2023) Шансона на мове нэмае?... Да, поэтому в хохланде не говорят "шансон", а говорят "российский шансон", всегда подчёркивая происхождение.

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Гость

09:23:59 08-11-2023

Знающий (21:47:42 07-11-2023) Шансона на мове нэмае?... Как это нэмае? Специально для вас нашел. Наберитев поисковике: Из блатного шансона в украинскую песню- шансонье и композитор пишут альбом

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Гость

03:02:57 08-11-2023

Зачем нам такой рассказ?

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Гость

07:14:09 08-11-2023

хорошая новость

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Гость

10:32:43 08-11-2023

СБУ поумнее ВСУ.

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