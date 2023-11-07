Бойцы ВСУ и сотрудники СБУ подрались из-за песен Михаила Круга
Несколько человек уехали с места потасовки на скорой помощи
07 ноября 2023, 20:05, ИА Амител
Кадр из видео
Служащие ВСУ и сотрудники СБУ подрались в одном из кафе Винницы из-за песен Михаила Круга. Об этом сообщает издание "Страна".
Сотрудники СБУ в одном из залов включили песню Михаила Круга, что возмутило военнослужащих, находившихся в соседнем зале.
Девушка из возмущенной компании обратилась к работникам ресторана, а затем вызвала правоохранителей, но они также не приняли никаких мер.
В результате между отдыхающими произошла драка, некоторые из участников которой уехали из ресторана на скорой помощи.
Полиция возбудила дело о хулиганстве.
21:47:42 07-11-2023
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08:16:13 08-11-2023
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09:23:59 08-11-2023
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03:02:57 08-11-2023
Зачем нам такой рассказ?
07:14:09 08-11-2023
хорошая новость
10:32:43 08-11-2023
СБУ поумнее ВСУ.