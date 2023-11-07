Бойцы ВСУ и сотрудники СБУ подрались из-за песен Михаила Круга

Несколько человек уехали с места потасовки на скорой помощи

07 ноября 2023, 20:05, ИА Амител

Кадр из видео

Служащие ВСУ и сотрудники СБУ подрались в одном из кафе Винницы из-за песен Михаила Круга. Об этом сообщает издание "Страна".

Сотрудники СБУ в одном из залов включили песню Михаила Круга, что возмутило военнослужащих, находившихся в соседнем зале.

Девушка из возмущенной компании обратилась к работникам ресторана, а затем вызвала правоохранителей, но они также не приняли никаких мер.

В результате между отдыхающими произошла драка, некоторые из участников которой уехали из ресторана на скорой помощи.

Полиция возбудила дело о хулиганстве.