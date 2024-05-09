Как отмечают День Победы в Барнауле? Трансляция в Telegram-канале amic.ru

Следите за нашей трансляцией, в которой будет много фото и видео. С Днем Победы!

09 мая 2024, 07:40, ИА Амител

День Победы отмечают в Барнауле / Фото: amic.ru

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.

Напомним, 79-я годовщина Победы пройдет в Алтайском крае с некоторыми ограничениями: в этот день отменили салюты и шествие "Бессмертного полка", а также запретили продажу алкоголя и перекрыли дороги в центре города.

В парках и на главных районных площадках барнаульцев ожидает масса различных мероприятий: концерты, спортивные состязания, выставки, развлекательные и обучающие программы для детей и взрослых.

Следите за нашей трансляцией, в которой будет много фото и видео. С Днем Победы!