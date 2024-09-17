Появится ли в барнаульском парке "Изумрудный" каток грядущей зимой?

Сейчас из пруда в парке сливают воду, чтобы почистить водоем

17 сентября 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С 11 сентября в барнаульском парке "Изумрудный" сливают пруд, чтобы его почистить. Однако на зиму водоем не оставят пустым – после очистки его сразу же зальют, чтобы зимой там появился каток. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

По словам Вакаева, руководство парка планирует почистить и залить пруд чистой водой еще до наступления морозов.

"У нас задача – до середины октября слить воду, почистить пруд и к концу октября – началу ноября мы его зальем. Нам для заливки нужно дней десять. Так что, думаю, к середине ноября пруд будет залит. Морозы этому не помешают, так как из скважины будет литься теплая вода", – пояснил Вакаев.

Таким образом, лед для катка в парке точно появится, подчеркнул Вакаев. А остальное уже будет зависеть от арендатора стоящего рядом кафе и пункта проката. Организует ли он прокат коньков и работу катка, пока неизвестно.

По словам Вакаева, вода из пруда сливается в парк с помощью помпы и используется для полива зелени. Сейчас работает одна помпа, но администрация парка планирует вскоре поставить и вторую.

"Мы берем по секторам каждый участок парка, пробрасываем шланги и поливаем парк постепенно по секторам. Вода хорошо впитывается, она богата минеральными веществами, органикой, является хорошей подпиткой для растений. Есть такое понятие – предзимний полив. Когда хорошо проливаешь растения, они лучше зимуют и весной лучше себя чувствуют. Таким образом, мы убиваем двух зайцев – и пруд сливаем, и растениям даем дополнительное питание. Поэтому все нормально", – отметил Вакаев.

По словам руководителя "Изумрудного", если опыт с откачкой пруда будет успешным, то его повторят и в будущем. В этом году "уборка" водоема была необходима, потому что вода там была "не самая чистая". Ранее начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов рассказывал, что в 2024 году в "Изумрудном" возникли проблемы с качеством воды. Пруд оказался загрязнен отходами жизнедеятельности, несанкционированно выпущенными мальками, а также биологическими отходами (листьями, пыльцой и пухом).

Отметим, что карпов, которые живут в пруду, в октябре 2024 года собираются выловить и направить на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе. А вот мальков карасей, которыми неизвестные зарыбили водоем в 2023 году, отпустят в Обь.