В Барнауле в День города будет действовать запрет на продажу алкоголя

В 2026 году краевая столица отметит 296-летие

03 августа 2026, 09:32, ИА Амител

Алкоголь / Продажа алкоголя / Запреты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В День города в Барнауле руководителям предприятий торговли рекомендовали временно отказаться от продажи алкогольной продукции. Соответствующее решение приняли на заседании городского оргкомитета.

Как сообщили в администрации краевой столицы, 5 сентября магазинам рекомендовано не реализовывать алкоголь с 09:00 до 22:00.

В мэрии пояснили, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий.

В администрации также отметили, что подобная практика действует уже более 20 лет в День Победы и День города.

По оценке городских властей, полиции и общественности, временный отказ от продажи алкоголя положительно влияет на обстановку во время праздников и способствует снижению числа правонарушений.