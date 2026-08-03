В Барнауле в День города будет действовать запрет на продажу алкоголя
В 2026 году краевая столица отметит 296-летие
03 августа 2026, 09:32, ИА Амител
В День города в Барнауле руководителям предприятий торговли рекомендовали временно отказаться от продажи алкогольной продукции. Соответствующее решение приняли на заседании городского оргкомитета.
Как сообщили в администрации краевой столицы, 5 сентября магазинам рекомендовано не реализовывать алкоголь с 09:00 до 22:00.
В мэрии пояснили, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий.
В администрации также отметили, что подобная практика действует уже более 20 лет в День Победы и День города.
По оценке городских властей, полиции и общественности, временный отказ от продажи алкоголя положительно влияет на обстановку во время праздников и способствует снижению числа правонарушений.
09:38:37 03-08-2026
Очередная глупость, как будто алкаш не найдет что выпить.
09:50:32 03-08-2026
ключевое слово - рекомендовано !
10:09:12 03-08-2026
Шинник (09:50:32 03-08-2026) ключевое слово - рекомендовано !... Читайте между строк. Рекомендовано = Запрещено.
09:51:10 03-08-2026
и как теперь???
10:07:48 03-08-2026
Мусик (09:51:10 03-08-2026) и как теперь???... Напивайтесь в пятницу
10:10:06 03-08-2026
Мусик (09:51:10 03-08-2026) и как теперь???... кефира набери и празднуй
10:15:32 03-08-2026
Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу
10:22:06 03-08-2026
Гость (10:15:32 03-08-2026) Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу...
а ещё день Химика.....
впрочем и день Медработника тоже !!!
10:26:18 03-08-2026
Гость (10:15:32 03-08-2026) Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу... странно, но десантура осбо не бухала.
10:32:52 03-08-2026
Гость (10:15:32 03-08-2026) Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу... Вы не понимаете. Это другое.
14:23:55 03-08-2026
Это вообще-то унизительно. Как и запрет на свободное владение оружием.
14:28:39 03-08-2026
"В мэрии пояснили, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий.
В администрации также отметили, что подобная практика действует уже более 20 лет в День Победы и День города."------------
Получается сотрудников Полиции на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий не хватает? Кому благодарность выписывать?