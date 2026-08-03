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В Барнауле в День города будет действовать запрет на продажу алкоголя

В 2026 году краевая столица отметит 296-летие

03 августа 2026, 09:32, ИА Амител

Алкоголь / Продажа алкоголя / Запреты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Алкоголь / Продажа алкоголя / Запреты / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В День города в Барнауле руководителям предприятий торговли рекомендовали временно отказаться от продажи алкогольной продукции. Соответствующее решение приняли на заседании городского оргкомитета.

Как сообщили в администрации краевой столицы, 5 сентября магазинам рекомендовано не реализовывать алкоголь с 09:00 до 22:00.

В мэрии пояснили, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий.

В администрации также отметили, что подобная практика действует уже более 20 лет в День Победы и День города.

По оценке городских властей, полиции и общественности, временный отказ от продажи алкоголя положительно влияет на обстановку во время праздников и способствует снижению числа правонарушений.

Барнаул праздники алкоголь День города
       

Комментарии 12

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Гость

09:38:37 03-08-2026

Очередная глупость, как будто алкаш не найдет что выпить.

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Шинник

09:50:32 03-08-2026

ключевое слово - рекомендовано !

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Гость

10:09:12 03-08-2026

Шинник (09:50:32 03-08-2026) ключевое слово - рекомендовано !... Читайте между строк. Рекомендовано = Запрещено.

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Мусик

09:51:10 03-08-2026

и как теперь???

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Гость

10:07:48 03-08-2026

Мусик (09:51:10 03-08-2026) и как теперь???... Напивайтесь в пятницу

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Гость

10:10:06 03-08-2026

Мусик (09:51:10 03-08-2026) и как теперь???... кефира набери и празднуй

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Гость

10:15:32 03-08-2026

Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу

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Шинник

10:22:06 03-08-2026

Гость (10:15:32 03-08-2026) Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу...
а ещё день Химика.....
впрочем и день Медработника тоже !!!

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Мусик

10:26:18 03-08-2026

Гость (10:15:32 03-08-2026) Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу... странно, но десантура осбо не бухала.

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Гость

10:32:52 03-08-2026

Гость (10:15:32 03-08-2026) Интересно почему на день ВДВ не ограничить продажу... Вы не понимаете. Это другое.

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Гость

14:23:55 03-08-2026

Это вообще-то унизительно. Как и запрет на свободное владение оружием.

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Гость

14:28:39 03-08-2026

"В мэрии пояснили, что мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий.

В администрации также отметили, что подобная практика действует уже более 20 лет в День Победы и День города."------------
Получается сотрудников Полиции на обеспечение общественного порядка и безопасности во время массовых праздничных мероприятий не хватает? Кому благодарность выписывать?

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