Бывший морг в Бийске выставили на продажу почти за 9 млн рублей

Среди преимуществ объекта продавец отмечает кабинетную планировку

03 июня 2026, 18:09, ИА Амител

Здание бывшего морга / Фото: "Яндекс.Карты"

В Бийске выставили на продажу бывший городской морг, который до 2023 года использовался по своему прямому назначению. Объект уже заинтересовал потенциальных покупателей, а торги запланированы на 10 июня, сообщает "Бийский рабочий".

Здание расположено по адресу улица Бытовая, 1/1. Его площадь составляет 309,1 кв. м, а площадь земельного участка — 763 кв. м. Объект был построен в 1956 году.

По информации издания, ранее здание находилось в муниципальной собственности, однако в 2024 году было приватизировано. Тогда на аукционе его приобрели за 5,6 млн рублей.

Сейчас бывший морг продается через площадку частных объявлений почти за 9 млн рублей. В описании указано, что помещение может использоваться под офис, медицинский или образовательный центр, пункт выдачи заказов, клиентский офис, торговую площадку, шоурум или частное учреждение.

Среди преимуществ объекта продавец отмечает кабинетную планировку. Внутренняя отделка выполнена с использованием керамической плитки, побелки и окрашенных поверхностей.