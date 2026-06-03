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Бывший морг в Бийске выставили на продажу почти за 9 млн рублей

Среди преимуществ объекта продавец отмечает кабинетную планировку

03 июня 2026, 18:09, ИА Амител

Здание бывшего морга / Фото: "Яндекс.Карты"
Здание бывшего морга / Фото: "Яндекс.Карты"

В Бийске выставили на продажу бывший городской морг, который до 2023 года использовался по своему прямому назначению. Объект уже заинтересовал потенциальных покупателей, а торги запланированы на 10 июня, сообщает "Бийский рабочий".

Здание расположено по адресу улица Бытовая, 1/1. Его площадь составляет 309,1 кв. м, а площадь земельного участка — 763 кв. м. Объект был построен в 1956 году.

По информации издания, ранее здание находилось в муниципальной собственности, однако в 2024 году было приватизировано. Тогда на аукционе его приобрели за 5,6 млн рублей.

Сейчас бывший морг продается через площадку частных объявлений почти за 9 млн рублей. В описании указано, что помещение может использоваться под офис, медицинский или образовательный центр, пункт выдачи заказов, клиентский офис, торговую площадку, шоурум или частное учреждение.

Среди преимуществ объекта продавец отмечает кабинетную планировку. Внутренняя отделка выполнена с использованием керамической плитки, побелки и окрашенных поверхностей.

Бийск недвижимость
       

Комментарии 13

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Гость

18:11:40 03-06-2026

Маньяков ловят?

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Гость

18:52:56 03-06-2026

Шаурмяшную можно сделать

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Гость

19:08:01 03-06-2026

Ужасс

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Александр

19:31:29 03-06-2026

Обанкротились что-ли?

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Вежливый Человек

20:28:06 03-06-2026

Жуть. Кто ж кроме сатанистов купит? - домик Смерти проще снести.

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Гость

21:10:30 03-06-2026

Вежливый Человек (20:28:06 03-06-2026) Жуть. Кто ж кроме сатанистов купит? - домик Смерти проще сне... Уже заинтересовались и ждут торгов.

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гость

21:17:54 03-06-2026

По внешнему виду здания, можно сделать бар - "Окочур" ! Для любителей употребить горячительного!

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Musik

21:42:47 03-06-2026

гость (21:17:54 03-06-2026) По внешнему виду здания, можно сделать бар - "Окочур" ! Для ... Ауру здания надо регулировать, не факт что это вообще возможно.

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Иванна

22:18:16 03-06-2026

Гостиницу для зврубежных туристов.

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Гость

23:00:39 03-06-2026

У нас в СССР было пять школ, детских садов на пальцах не сосчитать повсюду деский смех и гомон и одна захудалая церквушка, сейчас три школы четыре детских сада и три культовых сооружений. Закрытое школьное здание москвичи хотели преооброзовать в здравницу, построить два дома для персонала, но губернатор папа Карло уперся рогом - не отдам. Год простояло, эффект разбитого окна и ветер, дожди, снега, довели до того, что там по ночам стали жуткие крики превидений. Решили снести, мощная техника все лето ломала, долбила крепастные, стены, вывезли на мусорный полигон, потом заколосился карагач. Сейчас это заросший пустырь. Вот к чему привело упрямство папы Карло.

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Гость

00:07:09 04-06-2026

Может налоговую там разместить?

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Гость

00:07:39 04-06-2026

Неужели морг в Бийске не пользовался спросом?

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Гость

09:31:09 04-06-2026

само место это уже все а дом тем более
это только под новый большой морг место можно продать
или под крематорий
церковь там еще может быть действующая где службы ведутся

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