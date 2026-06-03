Бывший морг в Бийске выставили на продажу почти за 9 млн рублей
Среди преимуществ объекта продавец отмечает кабинетную планировку
03 июня 2026, 18:09, ИА Амител
В Бийске выставили на продажу бывший городской морг, который до 2023 года использовался по своему прямому назначению. Объект уже заинтересовал потенциальных покупателей, а торги запланированы на 10 июня, сообщает "Бийский рабочий".
Здание расположено по адресу улица Бытовая, 1/1. Его площадь составляет 309,1 кв. м, а площадь земельного участка — 763 кв. м. Объект был построен в 1956 году.
По информации издания, ранее здание находилось в муниципальной собственности, однако в 2024 году было приватизировано. Тогда на аукционе его приобрели за 5,6 млн рублей.
Сейчас бывший морг продается через площадку частных объявлений почти за 9 млн рублей. В описании указано, что помещение может использоваться под офис, медицинский или образовательный центр, пункт выдачи заказов, клиентский офис, торговую площадку, шоурум или частное учреждение.
Среди преимуществ объекта продавец отмечает кабинетную планировку. Внутренняя отделка выполнена с использованием керамической плитки, побелки и окрашенных поверхностей.
18:11:40 03-06-2026
Маньяков ловят?
18:52:56 03-06-2026
Шаурмяшную можно сделать
19:08:01 03-06-2026
Ужасс
19:31:29 03-06-2026
Обанкротились что-ли?
20:28:06 03-06-2026
Жуть. Кто ж кроме сатанистов купит? - домик Смерти проще снести.
21:10:30 03-06-2026
Вежливый Человек (20:28:06 03-06-2026) Жуть. Кто ж кроме сатанистов купит? - домик Смерти проще сне... Уже заинтересовались и ждут торгов.
21:17:54 03-06-2026
По внешнему виду здания, можно сделать бар - "Окочур" ! Для любителей употребить горячительного!
21:42:47 03-06-2026
гость (21:17:54 03-06-2026) По внешнему виду здания, можно сделать бар - "Окочур" ! Для ... Ауру здания надо регулировать, не факт что это вообще возможно.
22:18:16 03-06-2026
Гостиницу для зврубежных туристов.
23:00:39 03-06-2026
У нас в СССР было пять школ, детских садов на пальцах не сосчитать повсюду деский смех и гомон и одна захудалая церквушка, сейчас три школы четыре детских сада и три культовых сооружений. Закрытое школьное здание москвичи хотели преооброзовать в здравницу, построить два дома для персонала, но губернатор папа Карло уперся рогом - не отдам. Год простояло, эффект разбитого окна и ветер, дожди, снега, довели до того, что там по ночам стали жуткие крики превидений. Решили снести, мощная техника все лето ломала, долбила крепастные, стены, вывезли на мусорный полигон, потом заколосился карагач. Сейчас это заросший пустырь. Вот к чему привело упрямство папы Карло.
00:07:09 04-06-2026
Может налоговую там разместить?
00:07:39 04-06-2026
Неужели морг в Бийске не пользовался спросом?
09:31:09 04-06-2026
само место это уже все а дом тем более
это только под новый большой морг место можно продать
или под крематорий
церковь там еще может быть действующая где службы ведутся