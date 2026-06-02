Шикарный коттедж с баней на цокольном этаже и королевской мебелью продают под Барнаулом

Дом "для королевской семьи" находится в поселке Спутник

02 июня 2026, 17:25, ИА Амител

Коттедж с баней на цокольном этаже в поселке Спутник / Фото: "Авито"

Коттедж в поселке Спутник продают за 65 млн рублей. Объявление разместили на "Авито". В доме площадью 300 кв. метров два этажа плюс цокольный.

«На цокольном этаже располагается баня с парной и раздевалкой, помывочной и комнатой отдыха. На первом — большая кухня со всей необходимой мебелью и бытовой техникой и просторная гостиная с натуральным каменным панно, санузел и гардеробная», — отметил собственник.

Коттедж с баней на цокольном этаже в поселке Спутник / Фото: "Авито"

На втором этаже находятся три просторные комнаты с индивидуальными стильными интерьерами отделки и мебелью. А санузел "просто великолепен в своем исполнении", подчеркнули в объявлении.

На участке построена новая мангальная зона с печью из огнеупорного кирпича, кладку которой выполнили по месту установки. В помещении стоят большой красивый стол и мягкие кресла. К дому пристроен гараж площадью 36 кв. метров на две машины.