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Шикарный коттедж с баней на цокольном этаже и королевской мебелью продают под Барнаулом

Дом "для королевской семьи" находится в поселке Спутник

02 июня 2026, 17:25, ИА Амител

Коттедж с баней на цокольном этаже в поселке Спутник / Фото: "Авито"
Коттедж с баней на цокольном этаже в поселке Спутник / Фото: "Авито"

Коттедж в поселке Спутник продают за 65 млн рублей. Объявление разместили на "Авито". В доме площадью 300 кв. метров два этажа плюс цокольный. 

«На цокольном этаже располагается баня с парной и раздевалкой, помывочной и комнатой отдыха. На первом — большая кухня со всей необходимой мебелью и бытовой техникой и просторная гостиная с натуральным каменным панно, санузел и гардеробная», — отметил собственник.

Коттедж с баней на цокольном этаже в поселке Спутник / Фото: "Авито"

На втором этаже находятся три просторные комнаты с индивидуальными стильными интерьерами отделки и мебелью. А санузел "просто великолепен в своем исполнении", подчеркнули в объявлении. 

На участке построена новая мангальная зона с печью из огнеупорного кирпича, кладку которой выполнили по месту установки. В помещении стоят большой красивый стол и мягкие кресла. К дому пристроен гараж площадью 36 кв. метров на две машины. 

Барнаул недвижимость
       

Комментарии 17

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Шинник

17:34:10 02-06-2026

холодильник в туалете ?
Или мне показалось ?
................
Интересно, а вот когда ванные комнаты почти как комната в "хрущёвке", как она отапливается ?
Мне кажется одного "полотенцесушителя" для такой площади недостаточно ....

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Моторщик

18:51:13 02-06-2026

Шинник (17:34:10 02-06-2026) холодильник в туалете ?Или мне показалось ?............ Странный ты человек, кроме хрущебы никогда не был в нормальном жилье? Ну так расскажу. Есть теплые полы, а есть и батареи, точно такие же как в обычной квартире. Кстати ее хорошо видно за шторкой, за ванной.

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Шинник

21:36:48 02-06-2026

Моторщик (18:51:13 02-06-2026) никогда не был в нормальном жилье?... ............
"норма" - понятие относительное ...
Что считать "нормой" ?

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Моторщик

22:33:42 02-06-2026

Шинник (21:36:48 02-06-2026) ............"норма" - понятие относительное ...Что с... Ну я вно не хрущоба. В современных домах высотках, отопление бывает в ванной, не говоря уже про коттеджи.

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Гость

18:41:53 02-06-2026

Слово королевский и архитектура скворечника вроде не сочетаются)

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Гость

19:03:08 02-06-2026

Рядом сарай из силиката - никак императрицина опочивальня?

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гость

21:52:28 02-06-2026

Гость (19:03:08 02-06-2026) Рядом сарай из силиката - никак императрицина опочивальня?... Какой сарай вам, будка для королеффского дога с царской догиней. Рядом с домом для королевской семьи.

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Гость

19:26:31 02-06-2026

Король с Королевой похоже досыта насладились шикарной жизнью в этом царстве сплошных королей на 10 сотках и решили найти беспредельно щедрого Буратино, который бы полностью разделил их вкусовые предпочтения и оплатил их кратно больше реальной рыночной цены.

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Гость

19:58:13 02-06-2026

Как отель можно использовать.

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Костян

19:58:35 02-06-2026

Никто не купит... Дорого. И ездить неудобно из города...

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Гость

21:06:52 02-06-2026

А где бильярдная?

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Гость

21:33:03 02-06-2026

Ну сколько ещё этих лакшери "армянстроя" можно толкать? Там и с вертолетными площадками рестораны, чего только не строили. А все сливается за 3 копейки. Купи продайки они думать не умеют, умеют только по базару бегать , предлагать , дорого.

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Гость

08:22:03 03-06-2026

Этот "шикарный" коттедж находится в самом конце Спутника 2. У него всего 5 соток!!!

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Гость

10:26:55 03-06-2026

Гость (08:22:03 03-06-2026) Этот "шикарный" коттедж находится в самом конце Спутника 2. ...
Даже так...))) Ну, тогда хотели написать 6.5 миллионов с торгом, просто нолик лишний проскочил...

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Гость

13:51:15 05-06-2026

Гость (08:22:03 03-06-2026) Этот "шикарный" коттедж находится в самом конце Спутника 2. ...
И мало того, у него нет канализации, только выгребная яма (((

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1111

09:20:43 03-06-2026

Баня и зона барбекю мне понравилась

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Гость

11:47:22 03-06-2026

Ну фиг знает. Вроде есть интересные моменты, но 65 мультов за такое отдавать, сомнительно.

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