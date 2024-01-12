Бывший участник КВН с Алтая во второй раз проходит процедуру банкротства
Деулин обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом в ноябре 2023 года
12 января 2024, 17:00, ИА Амител
Бывший участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" 52-летний Андрей Деулин попросил признать его банкротом из-за долга на сумму примерно 2,5 млн рублей. Об этом сообщает "Алтапресс".
Деулин обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом в ноябре 2023 года. В декабре запустили процедуру реструктуризации его долгов до 17 мая 2024 года – в это время Деулин может погасить задолженность в рассрочку.
Отметим, что это уже не первое банкротство бывшего участника КВН. В 2013 году он признал себя банкротом после того, как таксист из его ИП, обгоняя автомобиль, попал в смертельное ДТП. После этого весь автопарк, в котором было свыше 40 машин, арестовали.
Тогда же краевое управление по транспорту пыталось отозвать лицензии у всех машин, но получилось лишь у той, которая стала участником аварии. При этом восстановить бизнес Деулину не удалось.
17:56:43 12-01-2024
Кто такой Невезёт? И как с ним бороться!?...
00:48:45 13-01-2024
Знакомый чел, учились вместе. Политех, эх... Как давно это было.
13:08:37 13-01-2024
Щас это в тренде, но сумма то озвучена копеешная