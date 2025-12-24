Бывший замглавы одного из районов Барнаула избежал наказания за присвоение чужих премий

По данным следствия, он выписал премии членам избирательных комиссий, а деньги вместо них получил сам

24 декабря 2025, 14:26, ИА Амител

Лев Ночевной проводит совещание / Фото: barnaul.org

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему заместителю главы Центрального района города Льву Ночевному. Его признали виновным в хищении более миллиона рублей, предназначенных для премирования членов участковых избирательных комиссий, сообщает "Банкфакс".

Преступление было совершено еще в 2016 году, когда Ночевной занимал пост в администрации Центрального района. Оформив служебную записку о поощрении 27 человек, чиновник затем получил деньги наличными, подделав подписи в ведомости. Общая сумма растраты составила 1,1 млн рублей.

Дело было раскрыто совместно сотрудниками УФСБ и следственного управления СКР по Алтайскому краю. Ночевному инкриминировали присвоение средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В результате 22 декабря суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа, однако сразу же освободил его от уплаты. Срок отбытия наказания был зачтен временем, проведенным под домашним арестом.

После ухода из администрации Центрального района Лев Ночевной продолжил карьеру, став первым заместителем главы Железнодорожного района. На некоторое время он даже исполнял обязанности руководителя района, но в итоге так и не был утвержден на этой должности.

Отметим, что в последнее время в Барнауле возбужден ряд уголовных дел в отношении муниципальных служащих. Следственные органы проверяют деятельность бывших и действующих чиновников на предмет хищений и взяточничества.

Еще один чиновник сумел избежать наказания – по-своему. Экс-руководитель Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, чтобы не сесть в тюрьму за получение взятки, отправился на СВО. Однако вскоре стал фигурантом нового дела – его задержали за попытку подкупа военных.