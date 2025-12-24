Бывший замглавы одного из районов Барнаула избежал наказания за присвоение чужих премий
По данным следствия, он выписал премии членам избирательных комиссий, а деньги вместо них получил сам
24 декабря 2025, 14:26, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула вынес приговор бывшему заместителю главы Центрального района города Льву Ночевному. Его признали виновным в хищении более миллиона рублей, предназначенных для премирования членов участковых избирательных комиссий, сообщает "Банкфакс".
Преступление было совершено еще в 2016 году, когда Ночевной занимал пост в администрации Центрального района. Оформив служебную записку о поощрении 27 человек, чиновник затем получил деньги наличными, подделав подписи в ведомости. Общая сумма растраты составила 1,1 млн рублей.
Дело было раскрыто совместно сотрудниками УФСБ и следственного управления СКР по Алтайскому краю. Ночевному инкриминировали присвоение средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В результате 22 декабря суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа, однако сразу же освободил его от уплаты. Срок отбытия наказания был зачтен временем, проведенным под домашним арестом.
После ухода из администрации Центрального района Лев Ночевной продолжил карьеру, став первым заместителем главы Железнодорожного района. На некоторое время он даже исполнял обязанности руководителя района, но в итоге так и не был утвержден на этой должности.
Отметим, что в последнее время в Барнауле возбужден ряд уголовных дел в отношении муниципальных служащих. Следственные органы проверяют деятельность бывших и действующих чиновников на предмет хищений и взяточничества.
Еще один чиновник сумел избежать наказания – по-своему. Экс-руководитель Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, чтобы не сесть в тюрьму за получение взятки, отправился на СВО. Однако вскоре стал фигурантом нового дела – его задержали за попытку подкупа военных.
14:58:31 24-12-2025
"Преступление было совершено еще в 2016 году," ================= В ту пору 1,1 миллион были деньги, со ста рублями можно было ходить в Марью Ра.
15:11:10 24-12-2025
Преступление было совершено еще в 2016 году, когда Ночевной занимал пост в администрации Центрального района.
Молодцы, быстро раскрыли! Сколько миллионов он упёр после 2016 года , наверное, раскроют лет через 50?
15:17:39 24-12-2025
Украденные деньги с процентами он вернул работникам? Или иттелался штрафом 1000 руб?
15:50:34 24-12-2025
Гость (15:17:39 24-12-2025) Украденные деньги с процентами он вернул работникам? Или итт... Даже штраф отменили. Он же бедненький.
15:26:23 24-12-2025
воруют, воруют, а наказания нет, и опять должности раздают. Отчаяние какое-то охватывает
17:13:38 24-12-2025
какие глупые комментарии. вероятно он пошел на сотрудничество со следствием, сдал например кого-нибудь...
17:14:57 24-12-2025
а то, что подняли дело 10-летней давности, говорит о том, что на всех чиновников есть папочки, которые лежат до поры до времени...
18:38:25 24-12-2025
где нить пристроят каким нить директором-на прокорм...
20:11:55 24-12-2025
Ну так медаль ему, а лучше орден За заслуги. Вот же позорище. А ведь таких орда.