Новосибирский суд арестовал 48 объектов недвижимости у экс-чиновника Фролова
Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление полномочиями
03 сентября 2025, 09:54, ИА Амител
В Новосибирске Заельцовский районный суд наложил арест на имущество бывшего чиновника региональных управлений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и его родственников. Как сообщает "Коммерсантъ", соответствующее решение было принято по иску Генпрокуратуры России.
Под арест попали 48 объектов недвижимости, среди которых десять квартир за границей, а также группа компаний "Алтайагроснаб" и коллекция дорогостоящих иномарок. По данным надзорного ведомства, на супругу Фролова, Ирину, было зарегистрировано девять автомобилей импортного производства и апартаменты в Турции и Грузии.
Часть имущества оформлена на несовершеннолетнего сына экс-чиновника. Ребенку принадлежали жилые помещения в Таиланде и Турции, а также здание площадью около 900 квадратных метров в Новосибирске. Кроме того, на его имя была перерегистрирована криптовалюта Tether на сумму более 7,4 миллиона рублей.
Следствие полагает, что Фролов легализовал полученные средства через инвестиции в бизнес Алтайского края, включая упомянутую группу "Алтайагроснаб". Экс-чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и создание препятствий для предпринимателей. В дальнейшем арестованное имущество планируется оценить для возможного обращения в доход государства.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Барнаула 25 августа 2025 года продлил срок содержания в СИЗО бывшему депутату АКЗС Николаю Данилину до 28 февраля 2026 года включительно.
10:08:05 03-09-2025
При Ельцине воровал?
10:12:55 03-09-2025
Никогда такого не было и вот опять
10:17:23 03-09-2025
А ещё говорили налоговая НДС не крышевала. Медленно работают следователи, очень медленно.
10:34:15 03-09-2025
Хорошая новость
10:35:38 03-09-2025
инвесторов щщемят!
10:42:09 03-09-2025
Лет на пять условного потянет
11:31:31 03-09-2025
Слили. Или вы думаете до этого никто не знал что он владеет таким количеством недвижимости?! Не было команды, был свой.
12:05:28 03-09-2025
Как можно арестовать квартиру в Тайланде?
12:56:38 03-09-2025
посидит немного. а денюшки имущество останется.
01:04:35 04-09-2025
у рядового гражданина сейчас минимум по 3 квартиры, а то и по 10. ну а этот то прямо обязан