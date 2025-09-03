Новосибирский суд арестовал 48 объектов недвижимости у экс-чиновника Фролова

Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление полномочиями

03 сентября 2025, 09:54, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Новосибирске Заельцовский районный суд наложил арест на имущество бывшего чиновника региональных управлений Росприроднадзора, МВД, МЧС и ФНС Андрея Фролова и его родственников. Как сообщает "Коммерсантъ", соответствующее решение было принято по иску Генпрокуратуры России.

Под арест попали 48 объектов недвижимости, среди которых десять квартир за границей, а также группа компаний "Алтайагроснаб" и коллекция дорогостоящих иномарок. По данным надзорного ведомства, на супругу Фролова, Ирину, было зарегистрировано девять автомобилей импортного производства и апартаменты в Турции и Грузии.

Часть имущества оформлена на несовершеннолетнего сына экс-чиновника. Ребенку принадлежали жилые помещения в Таиланде и Турции, а также здание площадью около 900 квадратных метров в Новосибирске. Кроме того, на его имя была перерегистрирована криптовалюта Tether на сумму более 7,4 миллиона рублей.

Следствие полагает, что Фролов легализовал полученные средства через инвестиции в бизнес Алтайского края, включая упомянутую группу "Алтайагроснаб". Экс-чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и создание препятствий для предпринимателей. В дальнейшем арестованное имущество планируется оценить для возможного обращения в доход государства.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Барнаула 25 августа 2025 года продлил срок содержания в СИЗО бывшему депутату АКЗС Николаю Данилину до 28 февраля 2026 года включительно.