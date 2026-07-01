НОВОСТИЭкономика

ЦБ не исключает повышения ключевой ставки для сдерживания инфляции

Траектория ставки может оказаться выше апрельского прогноза из‑за реализовавшихся проинфляционных рисков

01 июля 2026, 14:02, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru
Банк России / Фото: amic.ru

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки в среднесрочной перспективе — это может понадобиться, чтобы удержать инфляцию на целевом уровне. Такая позиция отражена в документе "Резюме обсуждения ключевой ставки".

В материале подчеркивается, что с учетом текущей статистики и реализовавшихся проинфляционных рисков траектория ключевой ставки может оказаться выше, чем прогнозировалось в апреле.

При этом в Центробанке отмечают, что динамика инфляции в последнее время улучшилась — это в теории давало основания для снижения ключевой ставки. Однако из‑за проявившихся после апрельского заседания проинфляционных рисков возможности для смягчения денежно‑кредитной политики существенно сократились.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 1

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Трагати

15:42:38 01-07-2026

выключите печатный станок и наказывайте за необоснованный рост цен.
и никакой инфляции не будет

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