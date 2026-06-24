Выдержит любой кризис. Эксперты о том, почему хранить деньги в банке — не лучшее решение

Банковские вклады теряют привлекательность, и россияне ищут иные способы инвестирования

24 июня 2026, 08:37, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Банковские вклады долгое время считались главным способом сохранения сбережений для россиян. Последние годы — особенно. Ведь при высокой ключевой ставке (а в 2021 году она доходила до "пиковых" 21%) банки давали "вкусные" проценты по вкладам, и жители страны могли не только сохранить, но и увеличить капитал. Однако эксперты считают, что "жирные" годы позади: ключевая ставка сейчас опустилась до 14,25%, и прибыль по депозитам уже не так радует держателей вкладов. Как итог — они ищут более выгодные сферы вложения.

Возможно, в ближайшее время отток капитала ускорится: лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил изъять накопления россиян в пользу государства. Несмотря на то, что это абсурдное заявление и раскритиковали, и опровергли, тревожные россияне действительно могут забрать свои средства. Куда они их понесут — разбирался amic.ru.

Масло в огонек

На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов на съезде партии выступил с громким заявлением: в банках скопились гигантские суммы граждан и бизнеса. И они не работают на экономику, а лишь "лежат и обогащают банкиров".

«Минимум на 30 трлн руб. дополнительно изыскать без промедления. <...> В банках сегодня лежат 67 трлн ваших денег. 67 трлн и 63 трлн предприятий. В сумме 130 трлн. Это три государственных бюджета», — цитируют политика "Ведомости".

СМИ трактовали слова Зюганова как призыв к изъятию средств. При этом в Госдуме назвали "бредом" его предложение. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: власти никогда не допустят изъятия средств граждан и компаний.

«Если власть такие действия предпримет, то она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба. То есть это настолько безответственно», — отметил он.

По мнению научного руководителя Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, нынешнее руководство Центробанка и Министерства финансов вряд ли решится на такой шаг: уж слишком опасны последствия.

«Даже если вводить какие-то нормативы — например, замораживать вклады под высокий коэффициент доходности, — это все равно приведет к недоверию гражданского общества к банковской системе. А это самое страшное для государства, ведь начнется социальная турбулентность», — объясняет MSK1.RU Остапкович.

Позже и в пресс-службе КПРФ пояснили: речь не об изъятии денег у россиян, а о неправильной финансовой модели. Так, при высокой ключевой ставке деньги выгоднее держать в банках, чем вкладывать в производство.

Стабильность и надежность

Несмотря на все опровержения, определенный отток средств с депозитов все-таки произойдет, признают аналитики. Правда, он не будет массовым, считает операционный директор по развитию продаж в недвижимости АН "Счастье" Елена Мищенко.

«Таких резких потрясений власти сейчас не надо. Поэтому, конечно же, правительство старается удержать экономику на плаву, удержать курс рубля, удержать баланс цен. Возможно, это не всегда удобно для бизнеса и сограждан, но больших потрясений кабмин не допускает», — прокомментировала она корреспонденту amic.ru.

Те, кто решат забрать средства, скорее всего, сделают это на эмоциях, не разобравшись в ситуации. Другие — "на всякий случай". А для некоторых, кто давно колебался с решением, это заявление станет (или стало) последней каплей.

Главный вопрос — куда вкладчики понесут средства. Аналитики предполагают, что бóльшая доля капитала "перетечет" в недвижимость. И речь не только о жилье: для инвестиций рассматривают торговую, офисную, производственную недвижимость, машино-места.

«Недвижимость, что называется, выдерживает любые кризисы. Да, случаются периоды некоторой стагнации, бывает даже, что она порой снижается немного в цене, но это, как правило, недолгие периоды — не более года. Все равно кризисные моменты проходят, и недвижимость наверстывает упущенные ценовые потери», — отмечает Елена Мищенко.

В то же время инфляцию сегодня, что бы ни говорили власти, мы ощущаем в растущей стоимости продуктов, продолжает Мищенко:

«Кроме того, сейчас возникли проблемы с бензином. Это, кстати, отразится на стоимости стройматериалов и других компонентов. Понятно, что эти неприятности стали неожиданностью. И на фоне них недвижимость выглядит одним из стабильнейших инструментов сохранения капитала, существующим уже многие годы и по-прежнему остающимся популярным».

В этом же уверена и руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова. Эксперт отмечает, что депозиты сейчас позволяют лишь сохранить средства от высокой инфляции, облигации и ценные бумаги — это вообще практически замороженные деньги, потому что государство берет эти средства в долг, а потом выплачивает его. А вот главным плюсом недвижимости эксперт считает ее стабильное удорожание.

«В начале 2000-х однокомнатная квартира на Потоке стоила 300 тыс. рублей. Сейчас — минимум 4–4,5 млн рублей. За 20 лет вложения приумножились. Понятно, что деньги были другие, но собственник жилья нисколько не потерял. На вкладах столько заработать невозможно», — говорит эксперт.

То, чего не отнять

То, что недвижимость — привлекательный "магнит" для вложений, уверен и аналитик в сфере недвижимости Алексей Болсанов. Он, как и Нонна Карпова, считает главным достоинством недвижимости ее стабильное удорожание.

«Вы не можете предугадать изменения в финансовой сфере, которые могут повлечь за собой потерю средств на вкладах, зато недвижимость востребована в любой политической обстановке, и она растет в цене. Разными темпами, но растет», — прокомментировал он корреспонденту amic.ru.

В настоящее время на рынке недвижимости немало интересных предложений, воспользовавшись которыми можно не только сберечь капитал, но и приумножить его, продолжает собеседник:

«Чаще всего эти предложения касаются жилой недвижимости, вкладывать средства в коммерческую я бы сейчас не рекомендовал — на этом рынке застой. Не стоит также вкладываться в зарубежную недвижимость — несколько моих знакомых и коллег сейчас ищут варианты продажи такой собственности».

Что касается территории вложений, эксперт рекомендует центральные регионы России:

«Если средства позволяют — можно найти интересные варианты вложений в Москве и Подмосковье. При этом квартиры лучше приобретать в разных жилых комплексах и разных районах. Потому что цены на том же столичном рынке меняются — для лучшей сохранности денег стоит выбрать разные участки. Конечно, осуществлять подбор нужно с грамотным специалистом, понимающим ценовую динамику".

Впрочем, и в своем регионе можно найти привлекательные объекты недвижимости и не прогадать. В кризисных ситуациях, выбирая варианты для инвестирования, нужно помнить еще и о надежности активов, добавляет кандидат экономических наук, финансовый директор компании "Арсал" Артем Поломошнов. То есть следует искать ресурс, который находится в правовом поле и достаточно защищен.

«Есть вариант купить валюту и положить под подушку. Но я считаю, что это крайне опасная история. Что такое положить под подушку? Во-первых, сбережения никак не растут, во-вторых, с точки зрения сохранности это спорная история. Недвижимость — она уже построена, а если правильно выбрать объект, то он еще и будет расти в цене. Поэтому для меня это вложение менее ликвидное, да, но более надежное. Сейчас для себя я как раз ищу варианты для вложений. И на фоне снижения ставок по депозитам, на фоне появившейся риторики, а она мне не нравится, я рассматриваю вложения именно в недвижимость», — резюмирует эксперт.