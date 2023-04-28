Центробанк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку

Регулятор считает, что значение ставки по итогам 2023 года будет на уровне от 7,3 до 8,2%

28 апреля 2023, 18:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк в пятый раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Об этом сообщает ТАСС.

Регулятор считает, что значение ставки по итогам 2023 года будет на уровне от 7,3 до 8,2%. В предыдущем прогнозе ЦБ заявлял, что показатель по итогам 2023 года будет держаться на уровне от 7 до 9%.

Вместе с тем Центробанк напомнил, что с 1 января по 1 мая 2023 года ключевая ставка составляет 7,5%. С 2 мая и до конца года, по оценкам аналитиков, показатель может колебаться – от 7,1 до 8,6%.

Рубль ответил на решение ЦБ укреплением. Доллар упал до 79,65 рубля, евро – до 87,28 рубля.