Часть улицы Папанинцев перекроют в Барнауле
Специалисты проведут аварийный ремонт участка теплосети
03 сентября 2023, 18:20, ИА Амител
Фото: СГК
В Барнауле перекроют часть улицы Папанинцев. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.
Ограничение движения на пересечении с улицей Геблера будет действовать на следующей неделе (даты не уточнили).
Отмечается, что рабочие будут проводить аварийный ремонт теплосети в районе дома № 31 по адресу Геблера.
Энергетики принесли извинения за доставленные неудобства.
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