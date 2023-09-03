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Часть улицы Папанинцев перекроют в Барнауле

Специалисты проведут аварийный ремонт участка теплосети

03 сентября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: СГК
Фото: СГК

В Барнауле перекроют часть улицы Папанинцев. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Ограничение движения на пересечении с улицей Геблера будет действовать на следующей неделе (даты не уточнили). 

Отмечается, что рабочие будут проводить аварийный ремонт теплосети в районе дома № 31 по адресу Геблера.

Энергетики принесли извинения за доставленные неудобства.

Барнаул Дороги

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