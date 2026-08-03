Челябинец рискнул всеми деньгами, чтобы открыть свое кафе и готовить бешбармак

Он продвигает культуру Казахстана с помощью традиционных блюд

03 августа 2026, 19:13, ИА Амител

Интерьер заведения и блюда из меню / Фото: Любовь Ланчева / "КП-Челябинск"

Салимжан, молодой человек из Челябинской области, рискнул сбережениями и открыл кафе, где подают бешбармак. О том, как его бизнес из точки с шаурмой превратился в заведение колоритной кухни, он рассказал в интервью "КП-Челябинск".

Салимжан — русский казах, который вырос в небольшом поселке Брединского района. В его жизни тесно переплелись русский менталитет и казахские традиции.

«Семья у меня простая, такие деревенские работяги. Папа всю жизнь проработал чабаном, занимался разведением скота. Мама, хотя и вела домашнее хозяйство, всегда была с предпринимательской жилкой: ездила на базар в райцентр, продавала молоко и творог, которые получали от нашей коровы. За что я уважаю своих родителей — они всегда все делали сами, потихоньку, и, несмотря на трудности, которые порой случались, дома у нас при любых обстоятельствах было весело», — поделился он.

Парень прошел через неудачные попытки получить высшее образование (отчисление из военного вуза и уход из аграрного университета) и службу в армии, прежде чем нашел свое призвание.

Сарафанное радио вместо таргетолога

Еще давно Салимжан понял силу сарафанного радио. Он создал сообщество во "ВКонтакте", где освещал жизнь родного района, а затем анонсировал открытие точки с шаурмой.

«Купил гриль, лаваш, курицу, нанял женщину, которая будет крутить шаурму. Заказы поперли, я их лично развозил», — с улыбкой рассказал предприниматель.

Проект оказался настолько успешным, что вскоре в центре поселка вырос металлический киоск с командой поваров. Однако амбиции требовали большего: так Салимжан оказался в Челябинске с небольшим опытом и желанием кормить людей.

Семейное дело и трансформация традиций

Салимжан начал бизнес вместе с сестрой и лично развозил заказы на бешбармак. Физический труд сопровождался моральным давлением — каждый негативный отзыв в соцсетях воспринимался болезненно.

«Не помню, как у меня мысль открыть такое кафе пришла. Но я всегда знал, что разбираюсь в том, что такое вкусный бешбармак, — рассказал Салимжан. — В Челябинске среди заведений общественного питания конкуренция бешеная, но я решил попробовать. Тем более что это блюдо, насколько я видел, нигде особо не подавали. Поэтому сначала создал группу во "ВКонтакте", где рассказывал, что такое бешбармак, продавал мясо, которое из деревни присылал отец, просил подписаться своих друзей и знакомых», — вспоминает владелец заведения.

Качество еды Касимовых быстро создало базу лояльных клиентов. Накопив капитал, партнеры сняли помещение площадью 100 кв. метров у железнодорожного вокзала. В меню появились манты, но сердцем заведения остался бешбармак.

Мясо закупается исключительно в проверенных хозяйствах Брединского района. Салимжан сам разделывает туши, занимается засолкой и настаиванием бульона. Он считает, что именно эти этапы дают 50% вкуса. Главное изменение коснулось формата: традиционный праздничный бешбармак из общей тарелки команда адаптировала под современную порционную подачу.

Философия бизнеса без пафоса

Сейчас в кафе Салимжана нет строгих национальных границ. За аутентичный вкус отвечают представители разных народов: казашки готовят бешбармак, узбечки — плов. Предприниматель уверен, что кулинария — это наследие поколений.

Салимжан принципиально ведет соцсети самостоятельно, не скрывая от подписчиков ни успехов, ни провалов. Когда риск аренды большого помещения на северо-западе Челябинска пугал затратами, эта установка помогла решиться на переезд.

«Мы долго думали с сестренкой — рисковать, не рисковать. Посоветовались с родителями и родственниками, потому что придется рискнуть всеми деньгами. И мой дядька сказал: "Что ты потеряешь? Не попробуешь — не узнаешь. Ну прогоришь и прогоришь, не умрешь же". И мы рискнули. Как оказалось — удачно», — поделился Салимжан.

Заходя в заведение, гости попадают в пространство, где стираются социальные границы. Здесь за одним столом могут сидеть русские работяги, пришедшие за сытным обедом, и земляки-казахи, собравшиеся на той (праздничное застолье). Ароматный пар над тарелкой с крупными кусками конины и плотным бульоном объединяет всех.