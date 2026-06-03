Лаванда, дорблю и курт. Как бывший юрист из Барнаула открыла необычную сыроварню

Наталья Куликова ушла из юридической практики, продала мясное производство и начала делать лавандовый сыр, дорблю и швейцарские деликатесы

03 июня 2026, 07:25, ИА Амител

Необычные сыры / Фото: amic.ru

Еще несколько лет назад Наталья Куликова консультировала клиентов по юридическим вопросам и руководила собственной компанией. Сегодня она обсуждает поставки молока, экспериментирует с рецептами и вместе с командой выпускает необычные сыры. Среди них — лавандовый, белпер кнолле, дорблю, сырные нити с лососем и даже собственная версия казахского курта. Правда, начинался бизнес у нее непросто: за короткое время Наталье Куликовой пришлось пережить миллионные убытки, смену поставщиков и поиск инвесторов.

От юриста к собственному производству

В предпринимательство Наталья пришла не сразу. По образованию она юрист и экономист. Более десяти лет занималась юридической практикой и развивала собственную компанию. Маме троих детей захотелось заняться чем-то новым.

«Я открыла ее еще в 2009 году. И примерно до 2022 года занималась юридической практикой. Поняла, что нужно что-то менять. Мне это просто надоело», — рассказывает предпринимательница.

Первым шагом стала покупка убыточного мясного производства. За полтора года команде удалось вывести предприятие на новый уровень, увеличить продажи и найти покупателей по всей стране.

«Очень помогли бизнес-миссии, обучение, различные программы поддержки предпринимательства. Нужно постоянно учиться. Это убирает зашоренность и открывает новые возможности», — говорит Наталья.

Однако спустя некоторое время предпринимательница поняла, что мясное направление перестало приносить удовольствие. После продажи бизнеса появилась идея открыть собственную сыроварню.

Лаванда из Крыма и сыр для рыбаков

Идея родилась во время общения с будущим партнером Алексеем Ткачевым, который уже работал в сырном производстве. Вместе они начали изучать рынок и искать свободную нишу. Первая варка состоялась 13 марта 2025 года. Начинали буквально с нуля. С самого начала предприниматели понимали, что конкурировать с крупными производителями классических сыров будет сложно. Поэтому сделали ставку на необычные продукты. Среди них швейцарский сыр белпер колле с пряностями, который хорошо подходит к пенным напиткам, а также дорблю. Предприниматели сделали его в необычном формате — небольшими порционными головками в индивидуальной упаковке.

Постепенно ассортимент стал расширяться. Сегодня Наталья Куликова вместе с коллегами по сыроварне выпускает шевр в масле, сырные нити с различными вкусами, чечил и необычные авторские продукты. Также изготавливают лавандовый сыр. Лаванду из Крыма настаивают на молоке и добавляют ее в сыр. Еще одним необычным продуктом стал собственный вариант курта — традиционного казахского сыра. Продукт неожиданно оценили любители рыбалки и активного отдыха. Сыр долго хранится и не боится перепадов температуры.

«Классический курт нравится далеко не всем из-за высокой солености и специфического вкуса. Поэтому сыровары решили создать более мягкую версию. Один из покупателей назвал его европеизированным куртом. Он менее соленый, более мягкий и сделан именно из молока», — говорит Наталья Куликова.

Необычные сыры вместо массового производства

Несмотря на успехи, Наталья также узнала и о другой стороне бизнеса. Одной из первых серьезных проблем стало качество молока. Наталья признается, что на старте команда выбрала не тех поставщиков. В итоге она "потеряла" полтора миллиона рублей. После этого пришлось полностью пересматривать технологию производства.

Сегодня в компании работают пять человек. У предприятия есть собственная камера созревания и мини-лаборатория для проверки молока. В ближайшее время сыроварня готовится представить новую линейку копченых сыров: "узелки" и "пеньки".

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.