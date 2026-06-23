Хинкали вместо бургеров? Почему в Барнауле растет интерес к грузинской кухне

Несмотря на разговоры о сложностях для бизнеса, рынок общественного питания в Алтайском крае продолжает развиваться, а предприниматели ищут новые форматы и концепции

23 июня 2026, 07:04, ИА Амител

Стол с грузинскими блюдами / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле за последние месяцы закрылось несколько кафе и ресторанов. Многие воспринимают такие новости как признак кризиса в отрасли. Однако статистика и сами представители рынка говорят о другом: заведения в Барнауле и Алтайском крае не только закрываются, но и продолжают открываться. Причем все чаще предприниматели делают ставку на концепции, которые еще несколько лет назад казались нишевыми. Один из самых заметных трендов последних лет — растущая популярность грузинской кухни. Рестораторы все больше делают ставку не только на еду, но и на атмосферу.

Люди продолжают ходить в рестораны

Высокая ключевая ставка, рост затрат бизнеса и осторожность потребителей заставляют предпринимателей внимательно считать расходы. Тем не менее рынок общественного питания продолжает жить и развиваться. По словам владельца нового ресторана грузинской кухни в Барнауле "Супра" Виктора Пуськова, для бизнеса не существует идеального времени.

«Есть растущий рынок, есть падающий рынок. Сейчас рынок непростой, но на нем тоже можно работать. Любой бизнес — это риск. Востребованность заведений общественного питания была, есть и будет», — считает предприниматель.

По его мнению, современный ресторан уже не может конкурировать только качеством блюд.

«Сейчас мало дать вкусную еду. Это делают многие. Гораздо важнее дать человеку эмоцию, создать атмосферу и качественный сервис. Именно за этим люди возвращаются», — говорит Пуськов.

Грузинская кухня переживает новый подъем

Одним из самых устойчивых трендов последних лет остается интерес к грузинской кухне. Казалось бы, рынок уже давно знаком с хачапури, хинкали и шашлыком. Однако спрос продолжает расти. Проект "Супра" предприниматель Виктор Пуськов открыл при гарантийной поддержке центра "Мой бизнес". 1 июля он откроет еще одно заведение — BEERMAN & Grill на "Бирюзовой Катуни".

По мнению Виктора Пуськова, причина кроется в близости этой кухни российскому потребителю. Бизнесмен пояснил, что выбрал франшизу "Супра" из-за проработанного эмоционального сервиса и четких процессов.

«Грузинская кухня очень близка нам по вкусам. Она насыщенная, яркая, пряная и при этом домашняя. Это еда, которая ассоциируется с теплом, семьей и гостеприимством», — отметил он.

По словам предпринимателя, именно широкий выбор блюд заставляет гостей возвращаться снова и снова. При этом многие воспринимают такую кухню как понятную и комфортную, в отличие от более экзотических направлений.

Закрываются одни, открываются другие

В последние месяцы в социальных сетях и СМИ регулярно появляются сообщения о закрытии тех или иных заведений. На этом фоне может сложиться впечатление, что отрасль переживает серьезный спад. Однако это не совсем так.

По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре Елены Абдулаевой, только в апреле и мае в регионе открылось более десяти новых предприятий общественного питания. Причем речь идет не только о Барнауле, но и о туристических территориях края, включая рестораны "Пили-Швили", "Супра", "022", кафе "Мехико" и другие. В ближайшее время откроются еще не менее пяти точек, в том числе рестораны "Тифлис", "Перчини" и ETNICA.

«Есть заведения, которые прекращают работу. Но связывать это исключительно со сложной экономической ситуацией было бы неправильно. Это естественный процесс обновления рынка. Уходят одни концепции, приходят другие», — пояснила Елена Абдулаева.

По итогам прошлого года количество открывшихся и закрывшихся предприятий общественного питания в регионе оказалось практически одинаковым.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.