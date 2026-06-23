Хинкали вместо бургеров? Почему в Барнауле растет интерес к грузинской кухне
Несмотря на разговоры о сложностях для бизнеса, рынок общественного питания в Алтайском крае продолжает развиваться, а предприниматели ищут новые форматы и концепции
23 июня 2026, 07:04, ИА Амител
В Барнауле за последние месяцы закрылось несколько кафе и ресторанов. Многие воспринимают такие новости как признак кризиса в отрасли. Однако статистика и сами представители рынка говорят о другом: заведения в Барнауле и Алтайском крае не только закрываются, но и продолжают открываться. Причем все чаще предприниматели делают ставку на концепции, которые еще несколько лет назад казались нишевыми. Один из самых заметных трендов последних лет — растущая популярность грузинской кухни. Рестораторы все больше делают ставку не только на еду, но и на атмосферу.
Люди продолжают ходить в рестораны
Высокая ключевая ставка, рост затрат бизнеса и осторожность потребителей заставляют предпринимателей внимательно считать расходы. Тем не менее рынок общественного питания продолжает жить и развиваться. По словам владельца нового ресторана грузинской кухни в Барнауле "Супра" Виктора Пуськова, для бизнеса не существует идеального времени.
«Есть растущий рынок, есть падающий рынок. Сейчас рынок непростой, но на нем тоже можно работать. Любой бизнес — это риск. Востребованность заведений общественного питания была, есть и будет», — считает предприниматель.
По его мнению, современный ресторан уже не может конкурировать только качеством блюд.
«Сейчас мало дать вкусную еду. Это делают многие. Гораздо важнее дать человеку эмоцию, создать атмосферу и качественный сервис. Именно за этим люди возвращаются», — говорит Пуськов.
Грузинская кухня переживает новый подъем
Одним из самых устойчивых трендов последних лет остается интерес к грузинской кухне. Казалось бы, рынок уже давно знаком с хачапури, хинкали и шашлыком. Однако спрос продолжает расти. Проект "Супра" предприниматель Виктор Пуськов открыл при гарантийной поддержке центра "Мой бизнес". 1 июля он откроет еще одно заведение — BEERMAN & Grill на "Бирюзовой Катуни".
По мнению Виктора Пуськова, причина кроется в близости этой кухни российскому потребителю. Бизнесмен пояснил, что выбрал франшизу "Супра" из-за проработанного эмоционального сервиса и четких процессов.
«Грузинская кухня очень близка нам по вкусам. Она насыщенная, яркая, пряная и при этом домашняя. Это еда, которая ассоциируется с теплом, семьей и гостеприимством», — отметил он.
По словам предпринимателя, именно широкий выбор блюд заставляет гостей возвращаться снова и снова. При этом многие воспринимают такую кухню как понятную и комфортную, в отличие от более экзотических направлений.
Закрываются одни, открываются другие
В последние месяцы в социальных сетях и СМИ регулярно появляются сообщения о закрытии тех или иных заведений. На этом фоне может сложиться впечатление, что отрасль переживает серьезный спад. Однако это не совсем так.
По словам начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре Елены Абдулаевой, только в апреле и мае в регионе открылось более десяти новых предприятий общественного питания. Причем речь идет не только о Барнауле, но и о туристических территориях края, включая рестораны "Пили-Швили", "Супра", "022", кафе "Мехико" и другие. В ближайшее время откроются еще не менее пяти точек, в том числе рестораны "Тифлис", "Перчини" и ETNICA.
«Есть заведения, которые прекращают работу. Но связывать это исключительно со сложной экономической ситуацией было бы неправильно. Это естественный процесс обновления рынка. Уходят одни концепции, приходят другие», — пояснила Елена Абдулаева.
По итогам прошлого года количество открывшихся и закрывшихся предприятий общественного питания в регионе оказалось практически одинаковым.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
09:34:29 23-06-2026
В супре атмосфера на любителя, я второй раз туда вряд ли пойду
10:06:20 23-06-2026
не патриотично.
13:33:11 23-06-2026
Гость (09:34:29 23-06-2026) В супре атмосфера на любителя, я второй раз туда вряд ли пой... Я туда и в первый раз не пойду. Так уж получилось я как минимум каждый день два раз прохожу мимо этого заведения. Шумно, через окно видно толпы людей. Да да толпы. Люди очень близко находятся друг с другом. Как селедка в банке. На крыльце вечером постоянно в подпитии хорошем стоят также толпы. Не актуально это уже.
15:07:52 23-06-2026
Какие хинкали, какие бургеры, только домашняя готовка. Намного дешевле и качественнее получается.
15:37:26 23-06-2026
Нет в городе настоящей грузинской кухни, хотя в Супре еще не был, не буду врать, но вряд ли пойду, судя по отзывам бывавших: песнопения и толкотня не для меня.
18:01:15 23-06-2026
Антисанитария полная в этих кавказских тошниловках, развелось их как блох.
16:08:47 25-06-2026
- Дорогая, что у нас сегодня на обед?
-Сегодня день грузинской кухни!
-О, харчо, чохобили, цинандали!
-Не, не угадал.
-А что
-Жричодали