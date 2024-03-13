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"Бал вампиров заканчивается". Яркие цитаты из интервью Путина телеканалу "Россия 1"

Президент рассказал о реакциях стран Запада на успехи России, порой делал он это с юмором

13 марта 2024, 15:43, ИА Амител

Цитаты президента Владимира Путина из интервью Дмитрию Киселеву / Amic.ru

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о целях СВО, реакции стран Запада на успехи РФ и готовности государства ответить на любые провокации. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

В частности, глава государства заявил, что Россия готова к ядерной войне, если речь будет идти о существовании российского государства. Также он рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься.

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ядерная война и СВО. О чем скажет Путин в большом интервью и где его посмотреть?

Судя по опубликованным тезисам, интервью будет посвящено ситуации на фронте, отношениях с Западом и ядерной войне
НОВОСТИПолитика

Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

21:13:11 13-03-2024

Да что ж такое, "набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами".В стороне остались слова о свободе, демократии и правах человека!

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Гость

08:19:34 14-03-2024

Гость (21:13:11 13-03-2024) Да что ж такое, "набивать брюхо человеческой плотью, а карма... Просто три этих "установки"-словесная чешуя.

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Гость

10:20:30 14-03-2024

о свободе, демократии и правах человека --- еще за все хорошее, против всего плохого

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