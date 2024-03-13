"Бал вампиров заканчивается". Яркие цитаты из интервью Путина телеканалу "Россия 1"
Президент рассказал о реакциях стран Запада на успехи России, порой делал он это с юмором
13 марта 2024, 15:43, ИА Амител
Цитаты президента Владимира Путина из интервью Дмитрию Киселеву / Amic.ru
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о целях СВО, реакции стран Запада на успехи РФ и готовности государства ответить на любые провокации. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.
В частности, глава государства заявил, что Россия готова к ядерной войне, если речь будет идти о существовании российского государства. Также он рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься.
21:13:11 13-03-2024
Да что ж такое, "набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами".В стороне остались слова о свободе, демократии и правах человека!
08:19:34 14-03-2024
Гость (21:13:11 13-03-2024) Да что ж такое, "набивать брюхо человеческой плотью, а карма... Просто три этих "установки"-словесная чешуя.
10:20:30 14-03-2024
о свободе, демократии и правах человека --- еще за все хорошее, против всего плохого