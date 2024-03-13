"Бал вампиров заканчивается". Яркие цитаты из интервью Путина телеканалу "Россия 1"

Президент рассказал о реакциях стран Запада на успехи России, порой делал он это с юмором

13 марта 2024, 15:43, ИА Амител

Цитаты президента Владимира Путина из интервью Дмитрию Киселеву / Amic.ru

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал о целях СВО, реакции стран Запада на успехи РФ и готовности государства ответить на любые провокации. Редакция amic.ru выбрала несколько ярких цитат.

В частности, глава государства заявил, что Россия готова к ядерной войне, если речь будет идти о существовании российского государства. Также он рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься.