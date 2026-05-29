Четыре больших логистических центра планируется построить в Алтайском крае
Два — для крупнейших маркетплейсов
29 мая 2026, 14:50, ИА Амител
В Алтайском крае планируют построить четыре масштабных логистических центра, общий объем инвестиций может составить 14,4 млрд рублей, пишет "Толк" со ссылкой на ответы, которые подготовило правительство региона на вопросы депутатов к отчету губернатора.
«Одной из наиболее привлекающих инвесторов площадок в Алтайском крае является Новоалтайск как мощный транспортный узел региона», — отмечает издание.
Никакой подробной информации о проектах нет, однако известно, что один уже реализуется, еще один скоро стартует, а другие два — пока в планах.
Реализуется строительство распределительного центра в Новоалтайске: в декабре 2025 года завершился первый этап. На территории бывшей воинской части появился шестиярусный сухой склад площадью девять гектаров, рассчитанный на работу крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов и малого бизнеса. Объект строит компания "НАДстрой" — "дочка" предприятия "Новосибирскавтодор".
В 2026 году стартует еще один проект — строительство контейнерного железнодорожного терминала, инвестор — "Вэйлинк".
Также планируются два объекта для маркетплейсов. Строительство транспортно-логистического центра для "Озона", инвестор — "Вегастрой". И возведение логистического центра для "Вайлдберриз", инвестор — "РВБ Алтай".
Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае планируют создать крупный логистический хаб для экспорта в Китай. Проект должен усилить железнодорожные контейнерные перевозки и помочь нарастить поставки продукции АПК.
14:56:54 29-05-2026
Региону что-то с этих перевалочных пунктов перепадет?
15:35:07 29-05-2026
Гость (14:56:54 29-05-2026) Региону что-то с этих перевалочных пунктов перепадет? ... Прославимся.
15:28:38 29-05-2026
Тогда и пару новых мостов через Обь строить нужно!
18:59:50 29-05-2026
Много рабочих мест.
01:21:52 30-05-2026
Гость (18:59:50 29-05-2026) Много рабочих мест.... Для людей из средней азии
20:21:48 29-05-2026
А осенью введут НДС на товары маркетов. и вся эта затея накроется медным тазом.
09:50:05 30-05-2026
Не свинокомплекса же строить! Все в фуфлофисы!
15:16:59 09-06-2026
Зачем нам эти паразиты?