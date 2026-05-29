Четыре больших логистических центра планируется построить в Алтайском крае

Два — для крупнейших маркетплейсов

29 мая 2026, 14:50, ИА Амител

Логистический центр / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае планируют построить четыре масштабных логистических центра, общий объем инвестиций может составить 14,4 млрд рублей, пишет "Толк" со ссылкой на ответы, которые подготовило правительство региона на вопросы депутатов к отчету губернатора.

«Одной из наиболее привлекающих инвесторов площадок в Алтайском крае является Новоалтайск как мощный транспортный узел региона», — отмечает издание.

Никакой подробной информации о проектах нет, однако известно, что один уже реализуется, еще один скоро стартует, а другие два — пока в планах.

Реализуется строительство распределительного центра в Новоалтайске: в декабре 2025 года завершился первый этап. На территории бывшей воинской части появился шестиярусный сухой склад площадью девять гектаров, рассчитанный на работу крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов и малого бизнеса. Объект строит компания "НАДстрой" — "дочка" предприятия "Новосибирскавтодор".

В 2026 году стартует еще один проект — строительство контейнерного железнодорожного терминала, инвестор — "Вэйлинк".

Также планируются два объекта для маркетплейсов. Строительство транспортно-логистического центра для "Озона", инвестор — "Вегастрой". И возведение логистического центра для "Вайлдберриз", инвестор — "РВБ Алтай".

Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае планируют создать крупный логистический хаб для экспорта в Китай. Проект должен усилить железнодорожные контейнерные перевозки и помочь нарастить поставки продукции АПК.