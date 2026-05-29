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Четыре больших логистических центра планируется построить в Алтайском крае

Два — для крупнейших маркетплейсов

29 мая 2026, 14:50, ИА Амител

Логистический центр / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Логистический центр / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае планируют построить четыре масштабных логистических центра, общий объем инвестиций может составить 14,4 млрд рублей, пишет "Толк" со ссылкой на ответы, которые подготовило правительство региона на вопросы депутатов к отчету губернатора.

«Одной из наиболее привлекающих инвесторов площадок в Алтайском крае является Новоалтайск как мощный транспортный узел региона», — отмечает издание.

Никакой подробной информации о проектах нет, однако известно, что один уже реализуется, еще один скоро стартует, а другие два — пока в планах.

Реализуется строительство распределительного центра в Новоалтайске: в декабре 2025 года завершился первый этап. На территории бывшей воинской части появился шестиярусный сухой склад площадью девять гектаров, рассчитанный на работу крупных федеральных ретейлеров и маркетплейсов и малого бизнеса. Объект строит компания "НАДстрой" — "дочка" предприятия "Новосибирскавтодор".

В 2026 году стартует еще один проект — строительство контейнерного железнодорожного терминала, инвестор — "Вэйлинк".

Также планируются два объекта для маркетплейсов. Строительство транспортно-логистического центра для "Озона", инвестор — "Вегастрой". И возведение логистического центра для "Вайлдберриз", инвестор — "РВБ Алтай".

Ранее amic.ru рассказал, что в Алтайском крае планируют создать крупный логистический хаб для экспорта в Китай. Проект должен усилить железнодорожные контейнерные перевозки и помочь нарастить поставки продукции АПК.

Алтайский край недвижимость бизнес
       

Комментарии 8

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Гость

14:56:54 29-05-2026

Региону что-то с этих перевалочных пунктов перепадет?

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Гость

15:35:07 29-05-2026

Гость (14:56:54 29-05-2026) Региону что-то с этих перевалочных пунктов перепадет? ... Прославимся.

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Гость

15:28:38 29-05-2026

Тогда и пару новых мостов через Обь строить нужно!

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Гость

18:59:50 29-05-2026

Много рабочих мест.

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Гостт

01:21:52 30-05-2026

Гость (18:59:50 29-05-2026) Много рабочих мест.... Для людей из средней азии

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Гость

20:21:48 29-05-2026

А осенью введут НДС на товары маркетов. и вся эта затея накроется медным тазом.

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Гость

09:50:05 30-05-2026

Не свинокомплекса же строить! Все в фуфлофисы!

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Гость

15:16:59 09-06-2026

Зачем нам эти паразиты?

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