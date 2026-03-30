Китайский бум. Эксперт рассказал, насколько сложно экспортировать сибирские товары

Руководитель логистической компании "ТрэйдЛайн" Артур Байрамян — о спросе на алтайское зерно, ограниченной пропускной способности железной дороги и морском решении

30 марта 2026, 09:00, ИА Амител

В середине марта в Москве прошла международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia ("ТрансРаша"). Это крупнейшее событие для логистического сообщества России собрало ведущие компании из России, стран СНГ и Китая, предоставляя возможность для обмена опытом и установления деловых контактов. В числе участников — алтайская компания "ТрэйдЛайн", которая активно помогает сельхозпроизводителям региона организовывать экспорт своей продукции контейнерными перевозками. В том числе в Китай — одно из самых востребованных направлений для алтайского агросектора.

Что вывозят из Алтайского края, почему транспортировка может составлять до половины стоимости товара и как логистические компании делают этот процесс проще, быстрее и дешевле — в интервью amic.ru рассказал исполнительный директор компании "ТрэйдЛайн" Артур Байрамян.

— Артур, с чем вернулись с выставки TransRussia, где вы представляли наш регион?

— TransRussia — это одна из крупнейших выставок в области транспортной и логистической инфраструктуры, на которой собираются ведущие компании из России, стран СНГ и Китая. Поэтому да, мы участвовали, не только чтобы узнать о новых технологиях и процессах, которые могут повлиять на работу, но и чтобы укрепить отношения с существующими партнерами, наладить новые деловые связи.

В этом году мы привезли на выставку новые логистические решения для работы с Китаем, включая оптимизацию маршрутов и сокращение времени доставки. Мы достигли договоренностей и подписали несколько якорных соглашений с казахстанскими и китайскими партнерами. В планах — тесное сотрудничество в сфере контейнерных отправок продукции сибирских и алтайских производителей в Китай. Также мы зафиксировали наши позиции в едином механизме клиентоориентированного подхода, использования новых, более выгодных финансовых инструментов при расчетах с Китаем. Все это комплексно обеспечит клиентам новые возможности для более быстрых и выгодных контейнерных перевозок с нашей компанией.

— А ваши клиенты — это кто?

— В основном это аграрии и производители товаров Алтайского края и Новосибирской области. Также мы работаем и с другими регионами, в том числе Уралом и с Москвой.

Это не только крупные агропроизводители, но и фермерские хозяйства, многие из которых не имеют опыта международных экспортных перевозок. Помогаем им не только с транспортировкой, но и с оформлением всех необходимых документов, страхованием, сертификацией товаров и соблюдением всех требований по упаковке. Все это особенно важно для внешнеэкономической деятельности. В частности, при торговле с Китаем — одним из самых перспективных экспортных рынков для Алтая.

— Какие товары сегодня в основном экспортируют из Алтайского края и куда?

— Зерно, в том числе пшеницу, овес, ячмень, масложировую продукцию — рапсовое и подсолнечное масло, а также продукты переработки зерна — муку, крупы и жмыхи. Все это пользуется большим спросом за рубежом, опять же наиболее объемный рынок сбыта — Китай. Больше всего в этой стране любят наш горох, лен и гречиху.

— То есть Китай уже стал важным направлением для Алтайского края?

— Китай — крупнейший торговый партнер России, и для Алтайского края это особенно важно. Спрос на сельскохозяйственные товары из нашего региона растет с каждым годом и очень сильно. В последние несколько лет китайские потребители начали ориентироваться на качественную продукцию из России, и этот тренд продолжает развиваться. Среди наших клиентов даже уже есть предприниматели из Поднебесной, которые сами приезжают на Алтай, встречаются с фермерами, покупают их агропродукцию и вывозят ее в свою страну — вот насколько высокий спрос.

Я бы даже сказал, что сейчас мы еще не достигли пика по объемам торговли, все еще впереди. В 2026 году продолжится активный рост. Сотрудничество с Китаем дает нашим сельхозпроизводителям возможность выйти на стабильный рынок с высокой покупательной способностью.

Однако работать там непросто. Требования к качеству товара, упаковке и сертификации постоянно меняются. Мы тщательно следим за этими изменениями, чтобы наши клиенты могли без проблем проходить все таможенные процедуры и не сталкиваться с задержками, которые могут повлиять на сроки доставки и стоимость перевозок.

— А как на отношения предпринимателей двух стран влияет ситуация в мире?

— Нестабильность в политической и экономической ситуации напрямую влияет на тарифы и правила транспортировки. Это требует гибкости и оперативности в решении возникающих вопросов.

Сейчас мы активно развиваем маршруты перевозок в Китай, постоянно оптимизируя их. Совместно с китайскими партнерами внедряем новые логистические решения, которые позволяют ускорить процесс доставки и сделать его более выгодным.

— Насколько китайские компании надежные?

— Компании, как и везде, есть разные. Я вижу, как некоторые появляются на рынке, но потом уходят. Но и в России так же. Мы для себя четко определи пул партнеров. Перед тем как работать с ним по реальному клиенту, мы "обкатываем" процесс на себе. У нас есть специальная технология: собираемся отправить условный груз и смотрим, как другие участники этой сделки оформляют документы, реагируют на вопросы и предложения, решают спорные ситуации. Мы выстроили четкую работу внутри компании, но и требования к партнерам тоже высокие.

— А что сейчас в целом с рынком контейнерных перевозок?

— Логистика, не только контейнерная, — это сложный и многогранный процесс, и трудности сегодня могут возникать на каждом этапе. В первую очередь, это связано с инфраструктурой. В России недостаток специализированных терминалов и транспорта, что приводит к задержкам и дополнительным затратам.

Есть проблемы с пропускной способностью железнодорожных маршрутов, особенно в восточном коридоре, который связывает Россию и Китай. Хотя китайский рынок заинтересован в высококачественной продукции и стабильных поставках, транспортные возможности остаются ограниченными, что влечет за собой необходимость поиска оптимальных решений и маршрутов.

Поэтому часто мы используем дополнительные варианты. Например, транзит через Казахстан. Впрочем, и там могут возникать сложности, когда власти этой страны вводят ограничения пропускной способности, чтобы дать преимущества своим экспортерам.

Также мы активно включаем в логистические цепочки морской транспорт — часто это значительно ускоряет перевозку продукции.

Логистика — это не просто транспортировка товара из точки А в точку Б. Это сложный процесс, включающий множество этапов: оформление документов, соблюдение всех требований таможенных органов, выбор маршрута и подходящего транспорта. Нужно сделать так, чтобы погрузить товар у фермера, который работает в отдаленном районе региона, где иногда и связи нет, довезти его до ж/д погрузки, затем морской терминал, а там еще дорога до покупателя.

Чтобы вы понимали всю сложность процесса: примерно половина от стоимости продажи товара в том же Китае — это именно логистическая составляющая. Именно поэтому важно доверять этот процесс профессионалам, которые обеспечат безопасность и своевременность доставки.

Мы предоставляем полное обслуживание под ключ, что позволяет избежать множества проблем, которые могут возникнуть при самостоятельной организации логистики. Работаем с проверенными партнерами, знаем все тонкости этой отрасли и можем обеспечить безопасную и своевременную доставку. И всех этих проблем наши клиенты даже не знают, решать их — наша работа.

— Как компания "ТрэйдЛайн" выстраивает бизнес международного масштаба, работая из Барнаула?

— Барнаул — это наш родной город, и, несмотря на удаленность от крупных мегаполисов, мы успешно развиваем международный бизнес. В Алтайском крае у нас головной офис, в Новосибирске — центр продаж.

Мы активно сотрудничаем с транспортными компаниями и терминалами по всей России и за рубежом, и наши клиенты знают, что могут рассчитывать на высокий уровень сервиса и надежность.

Специалисты "ТрэйдЛайна" и я сам часто лично посещаем российские и зарубежные хабы и терминалы. Работа с международными партнерами требует высокого уровня профессионализма и доверия, и мы гордимся тем, что смогли создать такую сеть, которая работает без сбоев, несмотря на все сложности.

В логистике важна оперативность. Сервис 24 на 7 — это наша ключевая особенность, которая позволяет нам решать проблемы клиентов в любое время дня и ночи.

— Не возникает трудностей перевода на китайский язык?

— Нет. Сейчас есть очень хорошие сервисы по переводу. Но и наши сотрудники уже с большим опытом общения с иностранными партнерами. Кстати, многие из них уже и сами говорят на русском.

Повторюсь, рынок очень перспективный. И я очень рекомендую алтайским производителям, кто еще не работает по ВЭД, присмотреться к этому направлению.

